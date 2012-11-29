Миклушевский – четвертый в топ-5

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в октябре 2012 года вошел в топ-5 блогеров-губернаторов агентства «Медиалогия», заняв четвертое место.

По итогам октября наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Юнус-Бек ЕВКУРОВ (Ингушетия), Александр ТКАЧЕВ (Краснодарский край), Юрий БЕРГ (Оренбургская область) и Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ (Приморский край).

Согласно данным агентства, в рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. На величину индекса цитируемости влияет несколько показателей, в том числе количество ссылок на блогера в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений.

"Золотой Рог".