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Владимир Миклушевский примет участие в Госсовете
29 Ноября 2012, 09:01 | Приморье
ПРИМОРЬЕ, 29 ноября, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 29 ноября, в Москве примет участие в заседании президиума Государственного совета Российской Федерации.
В ходе заседания участники обсудят вопросы повышения уровня социально-экономического и демографического развития Дальнего Востока и Забайкалья на основе долгосрочных программ, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Напомним, Владимир Миклушевский вошел в состав президиума Государственного совета Российской Федерации летом этого года. 28 июля Президент Владимир Путин утвердил состав Госсовета до конца 2012 года.
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