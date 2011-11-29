Грязные предвыборные технологии в Приморье креативом не блещут

Избирательные штабы кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК) по мере приближения даты голосования все чаще прибегают к черному пиару и грязным технологиям – от почти не прикрытого подкупа избирателей до подставы своих политических противников.

Напомним, выборы депутатов ЗС ПК назначены на один день с выборами депутатов Госдумы РФ - 4 декабря. За 20 депутатских мест борются 187 кандидатов от пяти политических партий: КПРФ (53 кандидата), «Единой России» (40), ЛДПР (25), Яблоко (26), «Справедливой России» (43 кандидата). Еще за 20 мест по одномандатным округам бьются 132 претендента.

Начало агитационной кампании получилось относительно тихим, отмечают эксперты. Сразу стало понятно: победители делают ставку на административный ресурс.

- Мы могли бы высказать претензии разве что по процедуре регистрации кандидатов, во время которой нам пытались создать проблемы, - сообщил член Приморского крайкома КПРФ, один из кандидатов, имя которого «ЗР» по понятным причинам не называет. – Грязные технологии мы ожидаем увидеть во время голосования. По имеющейся информации, планируется вброс бюллетеней и использование голосов тех, кто традиционно не ходит голосовать. Пока же избирательная кампания проходит для нас относительно спокойно. Разве что ситуация на одном из округов вызывает беспокойство. Там осталось всего три кандидата, и один из претендентов активно скупает голоса. Мы не исключаем, что наш кандидат и претендент от ЛДПР снимут свои кандидатуры. Тогда, в отсутствии состязательности, выборы будут признаны недействительными, и известный единоросс не сможет пройти.

Как уже сообщал «ЗР», полицейские в поселке Ольга по заявлению одного из избирателей изъяли жесткий диск компьютера, бланки договоров и символику партии «Единая Россия» в торговом павильоне, где представители депутата ЗС ПК заключали с местными жителями договоры на агитационную работу.

- Это одна из самых распространенных технологий. По форме, вроде законно, а по сути, подкуп избирателей, - пояснил «ЗР» один из участников предвыборной гонки.

По его словам, состоятельные кандидаты не утруждают себя агитацией, а раздают деньги, прикрывая фактический подкуп избирателей договорами об агитационной работе. Закон же не ограничивает количество агитаторов.

- Бизнесмены заключают фиктивный договор на агитацию с 10 тыс. человек. Вся задача «агитатора» сагитировать самого себя. Конечно, не все взявшие деньги выполняют взятые обязательства. По статистике, лишь около 60% голосуют за благодетеля. Но этого, как правило, вполне достаточно для победы, - разъясняет наш источник.

Чаще всего при заключении договора выплачивается 500 рублей. Столько же обещают дать после голосования. Впрочем, во Владивостоке отмечен инновационный подход к реализации этой технологии. Представители одного из кандидатов уже не заключают письменный договор.

- Человеку говорят: «Голосуй, как хочешь. Но выйдя с избирательного участка, при опросе скажи, что уважаешь вот такого-то кандидата», - рассказал «ЗР» один из избирателей. - Причем избиратели получают сумму в 1000 рублей сразу.

- Тактика новая. То ли ставка на то, что человек взяв деньги и зная от кого, под давлением чувства долга все-таки проголосует за нужного кандидата. То ли заранее готовится почва для скандала, чтобы поставить итоги выборов под сомнение, - прокомментировал эксперт.

В приморском отделении Либерально-демократической партии считают, что к ним применен целый арсенал черных технологий.

- Вначале нам забросали рекламные щиты во Владивостоке краской, а по районам их просто порезали. И хотя акцию наши противники провели дважды, полиция так и не смогла найти виновных. У нас сложилось впечатление, что представители правоохранительных органов полагают, будто это мы сами сделали, - возмущается заместитель координатора ЛДПР по Приморскому краю Андрей АНДРЕЙЧЕНКО.

Находкинская избирательная комиссия запретила ЛДПР печать предвыборной газеты тиражом в 300 тыс. экземпляров.

- Пытались высказать претензии с самого начала и по самым разным поводам. В конце концов, придрались к тому, что мы не привезли разрешения лидера партии Владимира ЖИРИНОВСКОГО и координатора по Приморью Евгения ЗОТОВА на публикацию их фотографий в нашей газете. Глупость, конечно! Но я привез разрешение. Тем не менее комиссия так и не отменила свое решение. Мы сейчас обжалуем его. Но понятно, что пока добьемся торжества закона, упустим время для агитации и не успеем распространить газету, - сетует Андрей Андрейченко. – Там же в Находке комиссия почему-то обязала нашего кандидата снять надпись «ЛДПР» с автомобилей.

Самая грязная пиар-акция против ЛДПР состоялась во Владивостоке.

- По Советскому и Первомайскому районам краевого центра прошли какие-то люди, представлявшиеся нашими агитаторами. Они спрашивали прохожих: за кого будете голосовать? И после любого ответа, кроме ЛДПР, эти люди начинали материться и оскорблять людей! – возмущается Андрей Андрейченко. - В некоторых избирательных комиссиях вместо наших представителей стали вводить посторонних. Лишь наши настойчивые объяснения председателям, что это подсудное дело, исправили ситуацию.

Борьбой с партией объясняет он и отказ администрации края согласовать ЛДПР проведение 2 декабря митинга на центральной площади Владивостока.

«Справедливая Россия» столкнулась с проблемами еще на этапе регистрации. Но больнее всего по ней бьет административный ресурс, заставляя ее кандидатов в «добровольно-принудительном» порядке под угрозой бизнесу снять свою кандидатуру с выборов. «Эсеры» лишились целого ряда сильных претендентов.

В Приморье прибыли международные наблюдатели из миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Григорио БАГГИНИ и Иоганн Биргер Айво ЗАНДЕР. Однако они не могут комментировать ход избирательной кампании.

- Они могут только наблюдать, - пояснила «ЗР» переводчик международных наблюдателей Алена РИНЧИНО. – Их выводы станут известны в предварительном докладе 5 декабря, то есть на следующий день после голосования. А окончательный доклад будет опубликован спустя два месяца после выборов.