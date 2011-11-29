Александра Передня пытаются не допустить до выборов в Приморское ЗС

Александра ПЕРЕДНЯ всеми силами пытаются не допустить до участия в выборах. 25 ноября Верховный суд удовлетворил жалобу избиркома Фрунзенского района, отказавшему в регистрации из-за признанных недействительными подписей, на решение краевого суда о регистрации кандидата. Однако, как стало известно нашему корреспонденту, Президиум Верховного суда вновь рассмотрит жалобу избирательной комиссии на этой неделе. Упорство в отстаивании своих прав Александра Передня уже поразило многих и продолжает удивлять!

Настоящая избирательная кампания в парламент Приморья отличается тем, что основная борьба идёт не в состязании за поддержку избирателя, а в способности устоять перед административным ресурсом и не дать снять себя с выборного процесса. Многие кандидаты от партии власти не отличаются известностью, поэтому для них важно устранить соперников до выборов, а когда выбирать не из чего, то есть шанс получить депутатский мандат.

Чем вызвано такое противодействие? Депутат активно работает в Законодательном Собрании и с избирателями округа, в то время когда многим депутатам четвертого созыва как раз ставилось в упрёк обратное.

- Хороший вопрос и в нём заложен очень глубокий смысл протекающих процессов в институтах власти государства, - считает Александр Передня. - Представительный орган, коим является Законодательное Собрание, призван уравновесить исполнительную власть, именно в этом случае баланс всех институтов власти обеспечивает гармоничное развитие государства и общества. Вместе с тем, если исполнительной власти предоставляется возможность влиять на то, как будет сформирован представительный орган, то нетрудно представить, что баланса не получится. У меня есть опыт работы в ЗС третьего и четвертого созыва. Сравнивая их, могу сказать, что хороший баланс между администрацией края и Законодательным Собранием был в 2002 – 2006 годах. Именно в это время появились законы о наказах избирателей, бесплатном питании учеников младших классов, существенно наполнялась финансовая сторона социальных законов. Например, поправок к бюджету, поданных депутатами, рассматривалось до 200, и многие из них администрация края принимала! Это был здоровый компромисс двух ветвей власти. Созыв 2006-2011 годов, на формирование которого существенно повлияло изменение законодательства (половина пришла от партий), из 40 депутатов 32 составили ресурс партии власти. И самое главное, что большинство избиралось при активной поддержке именно исполнительной власти.

В первые годы поправки к бюджету от депутатов ещё держались на уровне нескольких десятков, но в связи с тем, что практически ни одной из них без полного одобрения администрации не суждено было реализоваться. Количество поправок резко пошло на убыль, а под конец созыва вообще у депутатского корпуса потерялся интерес к данному творчеству как бесперспективному. Существенно сократилось финансирование закона о наказах избирателей. Мне удалось получить поддержку депутатов по нескольким законам. Наиболее яркие - «О защите прав ребёнка», «О статусе депутата» в части возможности требовать устранения нарушений законов края «Об административной ответственности» за соблюдение прав ребёнка, а также обращения в адрес правительства по защите прав жителей о.Русский и по компенсации гражданам стоимости перепрограммирования двух тарифных счётчиков в связи с отменой перехода на зимнее время.

Однако на закон о «Статусе депутата» было получено вето губернатора. Ранее поддержанные ЗС мои законы: о «Доплате к пенсии» был снят с рассмотрения в связи с вето губернатора, «Об отзыве депутата» признан утратившим силу.

Таким образом, созыв который подходит к концу, был крайне слаб на инициативы депутатского корпуса, которые вступили бы в силу. Избирательная кампания, которая определит состав ЗС ПК пятого созыва, отличается ещё большим доминированием исполнительной власти по всем округам. Это говорит о том, что балансы и противовесы, на которых основываются демократические принципы, ещё больше выходят из равновесия.

Вместе с тем я остаюсь оптимистом, так как считаю, что только активная жизненная позиция может менять жизнь к лучшему. Уверен в своей победе на округе, поэтому приглашаю моих избирателей обязательно прийти на выборы и сделать свой выбор!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №4 А.А. Передня.