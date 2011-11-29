ПТЭК в Приморье: новая идея развития

Зачастивший в Приморье первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ в октябре посетил комплекс «Пограничный – Суйфэньхэ» (ПТЭК), открытый пять лет назад. Этот визит вселяет надежду на то, что здесь заклубится не только торговля, но и получат развитие социально-культурные проекты приграничного взаимодействия. Ведь ПТЭКу, открытому, но бездействующему, уже пять лет.

Досье «ЗР»

В 1998 – 1999 годах были пописаны два межправительственных соглашения между РФ и КНР о расширении приграничного сотрудничества. В 2002 году были выделены 300 гектаров с российской стороны и 150 с китайской – территории, непосредственно прилегающей к границе. Китайцы вложили в обустройство более $120 млн, россияне - около $10 млн. Разница даже не столько в количестве, сколько в распределении рисков. В КНР с бизнесом риск разделило государство, выделив кредит в $100 млн, на российской стороне все риски легли на плечи бизнеса.

Но вот уже заканчивается 2011 год, а вопрос, зачем все это затевалось, остается без ответа. Проблема усугубляется еще и тем, что наш пункт пропуска вынесен далеко (примерно 8 км) от границы и просто так попасть в приграничный комплекс невозможно. Визит первого вице-премьера мог бы изменить ситуацию.

Собственно, не так много надо: вынести пункт пропуска непосредственно на границу, обеспечить беспрепятственный проход российских граждан в обустроенную зону и дать возможность проявиться на ней предпринимательской инициативе. Идей и вариантов ее реализации предостаточно, и инициатива в купе с конкуренцией за потребителя, где возможности отечественной чиновничьей братии будут ограничены, позволит нашему бизнесу быть не менее эффективным, чем соседям.

Один из первых проектов, который хотелось бы реализовать в зоне «Пограничный – Суйфэньхэ», - обустройство площадки для «предпродажной» подготовки рабочей силы, направляющейся на работу в Россию, в Приморский край.

Действительно, почему российский работодатель должен брать на себя издержки по определению качества рабочей силы в непосредственной близости от рабочего места? Почему не перенести функцию предварительного отбора мигрантов на территорию, не требующую пограничного, таможенного и прочего оформления? Почему не перенести процедуру оформления всех разрешительных документов, включая и медицинское освидетельствование, в специальную буферную зону? Почему бы здесь не организовать площадку для встречи работодателя с потенциальным работником? И тем самым уже здесь отсечь всех тех, кто не найдет спрос на нашей территории.

Данный проект на ПТЭКе может рассматриваться в качестве пилотного. Такая площадка может начать работать практически сразу после принятия решения об ее открытии, поскольку во Владивостоке уже несколько лет на уровне самоорганизации формируется система управления миграционными потоками. В качестве элементов такой системы могут рассматриваться функционирующие общественные и некоммерческие структуры.

Какую функцию может выполнять площадка ПТЭКа? По обоюдной договоренности руководителей Приморского края и провинции Хэйлунцзян здесь необходимо разместить, условно говоря, центр адаптации мигрантов. Здесь же работник через квалифицированных сотрудников центра заключает договор с работодателем. Российская сторона берет на себя обязательство обеспечить центр квалифицированными юристами, преподавателями русского языка, специалистами по оценке профессионального уровня работника. Такой центр видится в качестве островка русской культуры и профессиональной подготовки в непосредственной близости от китайской территории, а люди, которые сюда приходят, сразу должны ощутить атмосферу доброжелательного и заинтересованного в них отношения.

Решение проблем заключается в смене вопроса: это не просто торговля и продвижение товара. Это поиск совместных решений обоюдоострых проблем: там - избыток рабочей силы, здесь - дефицит кадров. Ключевыми словами являются «содружество» и «содействие». А начать реализацию такого подхода можно через создание центра социально-культурной адаптации на приграничной территории с эффективным использованием созданной инфраструктуры Приграничного торгово-экономического комплекса «Пограничный - Суйфэньхэ».

Юрий АВДЕЕВ, директор Азиатско-Тихоокеанского и нститута миграционных процессов, кандидат экономических наук.