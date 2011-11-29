Новый политический сезон будет длинным

Будем считать, лето прошло. Не только по календарю, но и по-нашему местечковому приморскому, где всегда теплый сентябрь. Начинается новый сезон: отопительный, учебный, телевизионный, трудовой, политический. В каком-то смысле новый год. Недаром вплоть до 1699 года новый год начинался в России с 1 сентября. Считается, что летом мы все выпадаем из умственной работы, ничем кроме пляжей и солнца не интересуемся, а осенью приходим в себя. «Продираем» глаза и начинаем удивляться…

Например, тому, что скоро выборы. И большие – в Госдуму в декабре и президента страны в марте, и региональные – в Законодательное Собрание. В Приморье по этому поводу уже успели перессориться политики. Они как-то так поучаствовали в праймериз по выборам в Госдуму (процедуре, определяющей наиболее популярных партийцев внутри партии), что подчищать эти рейтинговые конюшни пришлось премьеру ПУТИНУ. Он отменил результаты праймериз в Находке и Артеме, и лидеры в списке поменялись местами.

Не менее забавны итоги праймериз по выдвижению потенциальных кандидатов в Законодательное Собрание. Ладно, первое место у губернатора - ему положено, и бог с ним со вторым местом у звезды хоккея Вячеслава ФЕТИСОВА – ему (и нам, похоже) надо, но третье место Анны ЧУЛКОВОЙ?! Ни разу ни на одной площадке не выступившей! Заслуженный, пожилой и абсолютно не публичный человек, не произнес ни слова, но стал разменной картой в играх «Единой России» с Народным фронтом.

Внимательный телезритель накануне нового политического сезона должен заметить появление на телевидении немалого количества программ в жанре ток-шоу (talk show), последняя из которых – «Свобода слова» на НТВ - канула в лету еще в июле 2004 года. Примерно с весны жанр востребован вновь (не иначе, для выпуска пара) и отечественно телевидение предлагает «НТВэшников», «ЖКХ», «Прямой Эфир», «Свободу и справедливость». По всем выпускам последней программы выходит, что со свободой в России ситуация еще куда ни шло, вот справедливости так нет совсем. К слову, об этом свидетельствуют и выступления участников праймериз в Законодательное Собрание. Претензий к власти масса: у ветеранов войны и правоохранительных органов, учителей, просто пенсионеров, а уже у бизнеса – только успевай записывать: налоги, цена на землю, арендные ставки, цены на бензин…

Еще после летней «спячки» можно удивиться тому, как согласившегося было быть главным либералом олигарха и лидера «Правого дела» Михаила ПРОХОРОВА тут же начали топить те, кто это согласие с него взял. И все за то, что он не с теми дружит: в предварительном списке на выборах оказался человек «не системы». В итоге в течение одного дня лидер партии, претендовавший на вторую по численности фракцию в Госдуме, участие в президентских выборах и изменение политической системы страны, оказался беспартийным гражданином из несистемной оппозиции. По большому счету, новый политический сезон начался именно 15 сентября – со съезда-развала «Правого дела».

Можно поразиться тому, что очередная предвыборная кампания предлагает нам выбор из политических пенсионеров как на федеральном, так и краевом уровне. На арене все те же: ЖИРИНОВСКИЙ, ЯВЛИНСКИЙ, ГРЫЗЛОВ… Во Владивостоке: АХОЯН, ЛАЗАРЕВ, КУРИЛОВ, ЧЕРЕПКОВ - последний возглавит региональный список «Яблока» в Госдуму. Но какова жизнь с ними, мы уже проходили, оставаться «на второй год» с тем же «классными руководителем» нет никакого желания. Относительно свежие силы, как того просил премьер-министр, задумывая «Народный фронт», просматриваются только в лице отдохнувших от политики и, без иронии, уважаемых Юрия РЫБАЛКИНА и ЮРИЯ ДИДЕНКО. Ну а совсем свеженьких нет. Категорически нет. Ну не относить же к таковым Героя соцтруда Анну Чулкову и вице-губернатора Александра ШЕМЕЛЕВА, дай Бог им долгого здоровья.

Опомнившийся после летнего отпуска россиянин может начать собирать предвыборные добряки: миллион рублей сельским учителям и врачам, перенос сроков повышения части тарифов естественных монополий с января 2012 года на июль плюс пенсионная реформа, военная за 20 трлн рублей… Словом, посулы таковы, что даже министр финансов КУДРИН был вынужден признать, что «игра в предвыборные решения, которые существенно изменяют баланс бюджета, оказалась больше, чем я ожидал».

Политический сезон будет длинным. Стартовав активно в сентябре – именно в этом месяце партии проводят свои съезды, он продолжится осенней предвыборной кампанией, причем на приморцев ляжет двойная нагрузка: кроме выборов в Госдуму у нас еще выборы депутатов Законодательного Собрания. Закончится сезон только в марте, после выборов президента РФ. Вот тогда политики вздохнут, а мы напряжемся и будем готовиться к новому лету.