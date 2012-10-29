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Александр Ролик назначен вице-губернатором Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 29 октября, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подписал приказ о назначении Александра Ролика вице-губернатором Приморского края. Александр Иванович будет отвечать за работу представительства края в Правительстве России, а также курировать вопросы внутренней и информационной политики, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
На представлении нового вице-губернатора Владимир Миклушевский поздравил Александра Ролика с назначением и поставил перед ним основные задачи.
«В работе пригодится Ваш опыт работы с политическими и общественными организациями. Также большое внимание необходимо уделить работе с главами муниципальных образований. Нам важно понимать, что происходит на территориях, своевременно оказывать им поддержку. Решения руководства страны должны своевременно исполняться как на краевом, так и муниципальном уровнях власти. Еще одно важнейшее направление - информационная политика администрации Приморского края, которая должна быть оперативной и максимально открытой», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Александр Ролик сообщил о намерении в своей работе, прежде всего, опираться на депутатский корпус и общественность края.
«Все вопросы я планирую решать в тесном взаимодействии с федеральными и краевыми структурами, депутатами и общественными объединениями, работа которых направлена на решение социально-важных задач и улучшение качества жизни приморцев. Главная задача – повысить степень доверия населения к власти», - отметил Александр Ролик.
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