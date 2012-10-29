www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Кадровый вопрос
Распечатать

Александр Ролик назначен вице-губернатором Приморского края

29 Октября 2012, 16:02 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подписал приказ о назначении Александра Ролика вице-губернатором Приморского края. Александр Иванович будет отвечать за работу представительства края в Правительстве России, а также курировать вопросы внутренней и информационной политики, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

На представлении нового вице-губернатора Владимир Миклушевский поздравил Александра Ролика с назначением и поставил перед ним основные задачи.

«В работе пригодится Ваш опыт работы с политическими и общественными организациями. Также большое внимание необходимо уделить работе с главами муниципальных образований. Нам важно понимать, что происходит на территориях, своевременно оказывать им поддержку. Решения руководства страны должны своевременно исполняться как на краевом, так и муниципальном уровнях власти. Еще одно важнейшее направление - информационная политика администрации Приморского края, которая должна быть оперативной и максимально открытой», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Александр Ролик сообщил о намерении в своей работе, прежде всего, опираться на депутатский корпус и общественность края.

«Все вопросы я планирую решать в тесном взаимодействии с федеральными и краевыми структурами, депутатами и общественными объединениями, работа которых направлена на решение социально-важных задач и улучшение качества жизни приморцев. Главная задача – повысить степень доверия населения к власти», - отметил Александр Ролик.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru