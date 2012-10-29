Теребиловцы подались в «Коммунисты России»

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября, ZRPRESS. Списки кандидатов в депутаты дальнегорской городской Думы поступили в муниципальный избирком от пяти избирательных объединений: 26 человек выдвинуто от ЛДПР, 31 – от местного отделения «Единой России», 40 человек – от «Справедливой России», по 26 человек – от местных отделений КПРФ и от «Коммунистов России».

Список кандидатов от «Коммунистов России» возглавил небезызвестный всем предприниматель Александр ТЕРЕБИЛОВ: оказалось, что он и его сторонники – теперь члены партии «Коммунисты России». Напомним, ранее Теребилов и Ко были членами КПРФ, потом со скандалом вышли из партии и долгое время были беспартийными, хотя рвались в ряды «Единой России», но их туда не взяли. Но свято место пусто не бывает: теребиловцы прекрасно устроились, вступив в «Коммунисты России».

Если раньше выборы местной Думы в Дальнегорске проходили по мажоритарной системе, то есть по одномандатным округам, то теперь они проводятся по пропорциональной системе, то есть подавать заявления о регистрации кандидатов могут только избирательные объединения и партии. Кандидаты выдвигаются по партийным спискам. Вот Теребилов и его сподвижники и подались в «Коммунисты России».

Как пояснили в муниципальном избиркоме, списки кандидатов в течение 10 дней будут зарегистрированы, и кандидаты получат право на агитацию в СМИ. Напомним, выборы дальнегорской городской думы назначены на 9 декабря. В Думе – 21 вакансия. На нее претендуют более 100 человек: активность необыкновенная.

Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог".