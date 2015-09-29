Во Владивостоке решают, кого и как избирать мэром

Всенародные выборы мэра столицы Приморья окончательно стали достоянием истории: в конце сентября Устав Владивостока привели в соответствие с изменившимся федеральным и краевым законодательством. Однако для перехода к новой схеме избрания главы города необходимо принятие документа, оговаривающего условия и порядок проведения конкурса на должность сити-менеджера, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На минувшей неделе Дума Владивостока уже утвердила в первом чтении проект Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города. По словам председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока Михаила ВЕСЕЛОВА, одобрить Положение в окончательной редакции депутаты рассчитывают уже в октябре.

Против документа голосовали только представители Компартии, считающие участие представителей госвласти (губернатора) в избрании главы Владивостока противоречащим Конституции РФ. Впрочем, и.о. прокурора Владивостока Александр АНДРИЕНКО акцентировал внимание на том, что люди назначаются главой региона в комиссию не в силу своей принадлежности к какой-либо должности в органах государственной власти.

Проект положения о конкурсе, подготовленный прокурором Владивостока, можно назвать «типовым», хотя не исключено, что в ходе второго чтения он претерпит некоторые изменения. Пока же, согласно принятому варианту, общее число членов конкурсной комиссии составит восемь человек: четверых из них назначит городская дума, а еще четверых - губернатор края. Решения конкурсной комиссии должны приниматься открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Право претендовать на кресло «градоначальника по найму» получат граждане РФ старше 21 года, отвечающие ряду требований. Требований к стажу муниципальной службы документ пока не предъявляет, однако такой стаж будет учитываться комиссией при определении результатов конкурса. По его итогам конкурсная комиссия должна будет представить на рассмотрение Думы Владивостока две кандидатуры, голосование по которым должно пройти в 10-дневный срок. Избранным главой города станет кандидат, получивший поддержку не менее чем половины от установленного числа депутатов, то есть 18 и более голосов. Голосование за претендентов на главное в городе кресло является открытым.

- Работа над проектом Положения будет продолжена. Есть вопросы, связанные с числом членов комиссии, критериями отбора кандидатов, их образованием – все это депутаты планируют обсудить, - прокомментировала председатель городской думы Елена НОВИЦКАЯ.

Добавим, что новые правила вступят в силу после истечения срока или досрочного прекращения полномочий действующего главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. В сентябре 2013 года он был избран мэром краевой столицы на пять лет.