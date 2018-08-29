Кандидат в депутаты ЗС ПК пострадал от грузовика

Любопытный документ рассмотрела на днях Избирательная комиссия Приморского края. Речь идет о жалобе на кандидата в депутаты Заксобрания Приморья по округу №6 Юрия КОРНЕЕВА, которого наказали за баннер на грузовике по поводу пенсионной реформы. Комиссия установила, что баннер содержит признаки предвыборной агитации, однако фатальным это нарушение для кандидата в депутаты точно не станет.

Еще в конце июля территориальная избирательная комиссия Уссурийска приняла решение по жалобе на Юрия Корнеева. Напомним, что незадолго до состоявшейся 28 июля акции протеста по поводу повышения пенсионного возраста по дорогам Приморья колесила фура с размещенным сбоку баннером. Из содержания баннера становилось ясно, что Юрий Корнеев – против реформы. Автор жалобы на Корнеева, поступившей в ТИК Уссурийска, указал на тот факт, что на баннере не было указано никаких выходных данных. Этот факт, согласно решению комиссии, признал и сам кандидат.

Интересно, что решение ТИК Уссурийска ни сам Корнеев, ни его уполномоченные представители не обжаловали. Отменить решение нижестоящей комиссии в ИК ПК попробовал представитель крайкома КПРФ, депутат Думы Владивостока Евгений ЛЯШЕНКО. Но сначала уссурийская комиссия, а затем и крайизбирком учли, что еще 14 июля Корнеев уведомил ТИК Уссурийска о намерении баллотироваться в депутаты ЗС ПК, начав таким образом избирательную кампанию.

«В этой связи распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью, а также деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, признается предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании», - отмечается в решении ИК ПК. Таким образом, на баннере должны быть указаны сведения о его изготовителе, а также упоминание об оплате баннера из средств избирательного фонда кандидата. В то же время, данное нарушение, согласно избирательному законодательству, не может быть основанием для снятия кандидата с выборов – за него предусмотрена лишь ответственность в виде штрафа.

Напомним, что дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Приморья по округам №4 (Фрунзенский район Владивостока и Хасанский район) и №6 (Уссурийский городской округ) состоятся в Единый день голосования, 9 сентября. В каждом из округов за депутатский мандат борются пять человек.

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток