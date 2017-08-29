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Путь в США для жителей Дальнего Востока теперь лежит через Москву

29 Августа 2017, 17:21 | Приморье

На минувшей неделе Генеральное консульство США во Владивостоке наряду еще с двумя американскими диппредставительствами в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге на неопределенный срок приостановило оформление неиммиграционных виз. Подобная мера стала ответом на недавнее решение российских властей сократить общее количество американских дипломатов в РФ до 455 человек, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Ранее в своем официальном заявлении посольство США в России пообещало сохранить численность сотрудников дипмиссии «на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций наших диппредставительств». Однако начиная с 1 сентября 2017 года собеседования для получения неиммиграционной визы США будут проводиться только в посольстве США в Москве. Визу в случае одобрения также можно будет получить только в столице.

В отделе по связям с общественностью Генконсульства США во Владивостоке в ответ на запрос деловой газеты «Золотой Рог» подтвердили, что работа по сокращению персонала представительства ведется, но не стали вдаваться в детали относительно итоговой численности сотрудников после завершения этого процесса. «Сокращение персонала также повлияет на график рассмотрения заявок на неиммиграционные визы», - отметили в диппредставительстве. Нововведения относятся и к визам в рамках популярной программы для студентов Work and Travel.

«Однако Генконсульство США во Владивостоке будет открыто и продолжит работу по укреплению связей между людьми. Как заявлялось ранее, политические разногласия между правительствами не должны разрушать долговременные связи дружбы и взаимного уважения, которые объединяют народы России и США», - подчеркнули в отделе по связям с общественностью Генерального консульства США во Владивостоке.

Добавим, что ранее посольство США в Москве проинформировало о том, что все заявители, чьи интересы затронет новый порядок оформления неиммиграционных виз, будут оповещены об изменении времени или даты их собеседований. Кроме того, для переноса собеседований для получения неиммиграционных виз и по другим вопросам граждане РФ могут обратиться по номеру: +7 (495) 745 3388 или 8 800 100 2554 (международная бесплатная телефонная линия).

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: санкции  визы  США 



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