Губернатор края Сергей Дарькин встретился с генеральным директором ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолием Исайкиным, находящимся в рабочей поездке по Дальнему Востоку.

В ходе встречи Сергей Дарькин отметил, что взаимодействие администрации Приморского края и ОАО «Рособоронэкспорт» является эффективным. Одна их главных задач сотрудничества – укрепление добрососедских отношений с сопредельными государствами (потребителями продукции), а также сохранение и поддержка оборонно-промышленного комплекса на территории края.

Кроме того, администрация Приморского края оказывает содействие промышленным предприятиям в производстве продукции для поставок по линии военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Напомним, что сотрудничество с «Рособоронэкспортом» явилось решающим фактором сохранения стратегических оборонных предприятий на территории края в годы рыночных реформ.

Отметим, что в рамках поездки по Приморью Анатолий Исайкин также посетил несколько объектов - филиал ОАО "Амурский судостроительный завод", завод судового оборудования "Восток" и ОАО «Восточная верфь». Здесь он ознакомился с производственной базой, проконтролировал ход работ, выполняемых в интересах инозаказчиков по линии «Рособоронэкспорта».