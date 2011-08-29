Приморские депутаты назначат дату выборов

Очередное заседание краевого парламента состоится 31 августа. В основной повестке сессии 9 вопросов. В числе основных – о назначении даты выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва.

Депутаты обсудят проекты законов "О внесении изменений в Закон Приморского края "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае", "О внесении изменений в Закон Приморского края "О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Приморского края".

В плане работы депутатского корпуса также назначение на должность мирового судьи в Приморском крае и ряд организационных вопросов.