Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В приморском городе очередной политический коллапс
ПРИМОРЬЕ, 29 июня, ZRPRESS. Северный городок к ноябрю может остаться без законно избранных органов местного самоуправления. Дальнегорские депутаты не выполнили решения суда, а у местного главы Григория КРУТИКОВА в октябре заканчивается срок полномочий.
На прошедшем 28 июня заседании Думы Дальнегорского городского округа депутаты заблокировали принятие решения о внесении изменений в Устав городского округа. Таким образом, у местной Думы не осталось времени для исполнения решения суда, который обязал их внести такие изменения. В результате, дальнегорская Дума может быть распущена за неисполнение решения суда, а действующий городской Устав предусматривает выборы главы из состава депутатов.
Напомним, в конце прошлого года местная Дума приняла изменения в городской Устав, в соответствии с которыми местных глава должен избираться депутатами из состава городской Думы. 19 марта дальнегорские депутаты отправили местного мэра в отставку, а спустя 4 дня избрали из своего состава и привели к присяге спикера Думы Александра ТЕРЕБИЛОВА. Столь поспешные решения были оспорены прокуратурой и отменены судом. Вскоре обструкция постигла уже Александра Теребилова: 30 мая дальнегорские думцы отправили его в отставку с поста председателя местной Думы. В пылу политических баталий дальнегорские парламентарии упустили изменения в федеральном законодательстве: ведь теперь обязательной нормой при формировании муниципальных органов представительной власти является голосование по партийным спискам (пропорциональная избирательная система). В дальнегорском же Уставе предусмотрено голосование по одномандатным округам. Прокуратура вышла в суд с иском о понуждении дальнегорской Думы к принятию решения о введении пропорциональных выборов.
Одновременно в северном городке поднялась волна возмущения: местный электорат активно возражал против того, что у них отняли право избирать городского главу самостоятельно. В апреле депутаты фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение коллег проект изменений городского Устава, который предусматривал решение обоих спорных вопросов. Единороссы предлагали половину местной Думы избирать по партийным спискам, а половину – по одномандатным округам. С аналогичным проектом выступил и Александр Теребилов. Однако в дальнейшем он стал активно препятствовать принятию изменений. За что, собственно говоря, и был смещен с поста спикера. Тем временем проект «Единой России» успешно прошел публичные слушания и экспертизу, был утвержден итоговый документ публичных слушаний и 28 состоялось его рассмотрение по существу. Однако решения принято не было.
28 июня в заседание Думы явилось 16 депутатов из 21 одного. Причем накануне ночью случилось ЧП. Как сообщили в пресс- службе Межмуниципального отдела МВД РФ «Дальнегорский», в ночь с 27 на 28 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение о загорании автомобиля, принадлежащего депутату Думы ДГО Александру СЕРЕДИНУ. Он проживает на окраине Дальнегорска, в частном доме по ул.Тигровой. В злополучную ночь автомобиль оставил, как обычно, у ограды. Как утверждает потерпевший, около полуночи он услышал, что во дворе лают собаки, но значения этому не придал. Затем последовал странный хлопок. Выйдя во двор, увидел, что горит салон автомобиля. Пожар автовладелец потушил своими силами, первым делом позвонил друзьям, а они уже сделали сообщение в полицию.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила, что стекло со стороны водителя разбито, также в салоне найдена бутылка с характерным запахом – предположительно бензина. В целом автомобиль больших повреждений не получил. Сам Александр Середин считает, что происшествие связано с его депутатской деятельностью. Видимо, именно с принятием изменений в Устав. Кто-то активно противодействовал принятию таких изменений.
Странности были и с явкой депутатов. Отсутствовали два единоросса из группы инициаторов изменений. В целом отсутствовало 5 человек. Голоса остальных 16 распределились следующим образом: 10 проголосовали за принятие изменений, 5 – против и 1 воздержался. Таким образом, дальнегорская Дума сама себя приговорила к роспуску. Впрочем, громкие события заседания этим не завершились. Уже после того, как было закрыто заседание, исполняющий обязанности спикера Думы Сергей АБРАМОВ сообщил, что 9 депутатов приняли решение сложить с себя депутатские полномочия, таким образом ускорив роспуск представительного органа. Однако уже через два часа информационное агентство «Дейта» со слов депутата дальнегорской Думы Алексея ИВАНОВА сообщило, что полномочия готовы сложить уже 11 депутатов. Впрочем, случиться ли такое самоотречение, сказать трудно. Депутат городской Думы Дмитрий ЛУЦУК заявил, что не видел ни одного заявления от депутатов о сложении своих полномочий. Между тем такие заявления должны быть зарегистрированы Думой.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Приморье накроет волна протестных митингов
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
- Приморский край определился с датой выборов губернатора
- Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."
- Приморцы больше не смогут выбирать мэров и глав администраций
- "Кандидаты в кандидаты" прошли партийный отбор
- Находка: чужие здесь не ходят
- Плох тот коммунист, который не мечтает стать губернатором
- В ближайшие месяцы Путин может посетить Приморский край
Новости раздела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
- Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"