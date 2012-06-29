В приморском городе очередной политический коллапс

ПРИМОРЬЕ, 29 июня, ZRPRESS. Северный городок к ноябрю может остаться без законно избранных органов местного самоуправления. Дальнегорские депутаты не выполнили решения суда, а у местного главы Григория КРУТИКОВА в октябре заканчивается срок полномочий.

На прошедшем 28 июня заседании Думы Дальнегорского городского округа депутаты заблокировали принятие решения о внесении изменений в Устав городского округа. Таким образом, у местной Думы не осталось времени для исполнения решения суда, который обязал их внести такие изменения. В результате, дальнегорская Дума может быть распущена за неисполнение решения суда, а действующий городской Устав предусматривает выборы главы из состава депутатов.

Напомним, в конце прошлого года местная Дума приняла изменения в городской Устав, в соответствии с которыми местных глава должен избираться депутатами из состава городской Думы. 19 марта дальнегорские депутаты отправили местного мэра в отставку, а спустя 4 дня избрали из своего состава и привели к присяге спикера Думы Александра ТЕРЕБИЛОВА. Столь поспешные решения были оспорены прокуратурой и отменены судом. Вскоре обструкция постигла уже Александра Теребилова: 30 мая дальнегорские думцы отправили его в отставку с поста председателя местной Думы. В пылу политических баталий дальнегорские парламентарии упустили изменения в федеральном законодательстве: ведь теперь обязательной нормой при формировании муниципальных органов представительной власти является голосование по партийным спискам (пропорциональная избирательная система). В дальнегорском же Уставе предусмотрено голосование по одномандатным округам. Прокуратура вышла в суд с иском о понуждении дальнегорской Думы к принятию решения о введении пропорциональных выборов.

Одновременно в северном городке поднялась волна возмущения: местный электорат активно возражал против того, что у них отняли право избирать городского главу самостоятельно. В апреле депутаты фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение коллег проект изменений городского Устава, который предусматривал решение обоих спорных вопросов. Единороссы предлагали половину местной Думы избирать по партийным спискам, а половину – по одномандатным округам. С аналогичным проектом выступил и Александр Теребилов. Однако в дальнейшем он стал активно препятствовать принятию изменений. За что, собственно говоря, и был смещен с поста спикера. Тем временем проект «Единой России» успешно прошел публичные слушания и экспертизу, был утвержден итоговый документ публичных слушаний и 28 состоялось его рассмотрение по существу. Однако решения принято не было.

28 июня в заседание Думы явилось 16 депутатов из 21 одного. Причем накануне ночью случилось ЧП. Как сообщили в пресс- службе Межмуниципального отдела МВД РФ «Дальнегорский», в ночь с 27 на 28 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение о загорании автомобиля, принадлежащего депутату Думы ДГО Александру СЕРЕДИНУ. Он проживает на окраине Дальнегорска, в частном доме по ул.Тигровой. В злополучную ночь автомобиль оставил, как обычно, у ограды. Как утверждает потерпевший, около полуночи он услышал, что во дворе лают собаки, но значения этому не придал. Затем последовал странный хлопок. Выйдя во двор, увидел, что горит салон автомобиля. Пожар автовладелец потушил своими силами, первым делом позвонил друзьям, а они уже сделали сообщение в полицию.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила, что стекло со стороны водителя разбито, также в салоне найдена бутылка с характерным запахом – предположительно бензина. В целом автомобиль больших повреждений не получил. Сам Александр Середин считает, что происшествие связано с его депутатской деятельностью. Видимо, именно с принятием изменений в Устав. Кто-то активно противодействовал принятию таких изменений.

Странности были и с явкой депутатов. Отсутствовали два единоросса из группы инициаторов изменений. В целом отсутствовало 5 человек. Голоса остальных 16 распределились следующим образом: 10 проголосовали за принятие изменений, 5 – против и 1 воздержался. Таким образом, дальнегорская Дума сама себя приговорила к роспуску. Впрочем, громкие события заседания этим не завершились. Уже после того, как было закрыто заседание, исполняющий обязанности спикера Думы Сергей АБРАМОВ сообщил, что 9 депутатов приняли решение сложить с себя депутатские полномочия, таким образом ускорив роспуск представительного органа. Однако уже через два часа информационное агентство «Дейта» со слов депутата дальнегорской Думы Алексея ИВАНОВА сообщило, что полномочия готовы сложить уже 11 депутатов. Впрочем, случиться ли такое самоотречение, сказать трудно. Депутат городской Думы Дмитрий ЛУЦУК заявил, что не видел ни одного заявления от депутатов о сложении своих полномочий. Между тем такие заявления должны быть зарегистрированы Думой.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».