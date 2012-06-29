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Приморье на 2-м месте по официальным тратам на выборах
29 Июня 2012, 02:39 | Приморье
Официальные затраты кандидатов в депутаты законодательных органов озвучил на пресс-конференции в Москве председатель Центральной избирательной комиссии России Александр ВЕШНЯКОВ. По его словам, самая дорогая избирательная кампания - в Свердловской области, а самая дешевая - в Астраханской.
Совокупные затраты из избирательных фондов партий на выборах в органы законодательной власти в Свердловской области составили 113 млн руб., на втором месте Приморский край, где потратили около 73 млн, далее Липецкая область - 59 млн, Чувашия - 28 млн и Астраханская область - 17,6 млн руб.
«Золотой Рог».
Автор: ИА REGNUM
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