Приморье на 2-м месте по официальным тратам на выборах

Официальные затраты кандидатов в депутаты законодательных органов озвучил на пресс-конференции в Москве председатель Центральной избирательной комиссии России Александр ВЕШНЯКОВ. По его словам, самая дорогая избирательная кампания - в Свердловской области, а самая дешевая - в Астраханской.

Совокупные затраты из избирательных фондов партий на выборах в органы законодательной власти в Свердловской области составили 113 млн руб., на втором месте Приморский край, где потратили около 73 млн, далее Липецкая область - 59 млн, Чувашия - 28 млн и Астраханская область - 17,6 млн руб.

«Золотой Рог».