www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Губернатор Сергей Дарькин: После саммита развитие края будет набирать еще большие обороты

29 Июня 2011, 12:17 | Приморье

Строительство объектов к саммиту АТЭС-2012 идет по графику. Часть объектов планируется сдать в этом году, оставшиеся - в 2012 году. Такую информацию озвучил губернатор Приморского края Сергей Дарькин во время встречи с журналистами в Москве.

«По нашим оценкам, строительство мостов, дорог, очистных сооружений будет закончено к лету 2012 года», - сообщил Сергей Дарькин.

По словам губернатора, полный объем инвестиций, который вкладывается в строительство объектов, составляет 600 миллиардов рублей. Из них 200 миллиардов рублей идут из федерального центра, 32 миллиарда рублей - из краевого бюджета. Остальные - средства из внебюджетных источников.

Говоря о распределении средств, губернатор отметил, что больше 60 миллиардов рублей были направлены на строительство трех мостов. К примеру, на строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог во Владивостоке направлено 32 миллиарда рублей. Сдать это объект планируется в середине следующего года.

На строительстве всех объектов саммита задействованы порядка 30 тысяч человек. Большая часть - приморские специалисты, а также это жители других регионов и строители из Средней Азии. Сергей Дарькин подчеркнул, что после проведения саммита они без работы не останутся: «В Приморском крае буде реализован ряд проектов по строительству заводов, технопарков, планируется привлечь строителей объектов саммита».

Губернатор также сообщил, что в начале сентября этого года во Владивостоке будет организован конгресс «За год до саммита», на котором будут представлены первые итоги строительства объектов.

«Возможность проведения саммита АТЭС закрепит успех Приморского края и выведет его на абсолютно новый уровень, - сказал губернатор. - После саммита развитие края будет набирать еще большие обороты».

В ближайший год, по словам Сергея Дарькина, правительству планируется представить план дальнейшего развития Приморья, сообщает пресс-служба края.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru