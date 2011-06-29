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Губернатор Сергей Дарькин: После саммита развитие края будет набирать еще большие обороты
Строительство объектов к саммиту АТЭС-2012 идет по графику. Часть объектов планируется сдать в этом году, оставшиеся - в 2012 году. Такую информацию озвучил губернатор Приморского края Сергей Дарькин во время встречи с журналистами в Москве.
«По нашим оценкам, строительство мостов, дорог, очистных сооружений будет закончено к лету 2012 года», - сообщил Сергей Дарькин.
По словам губернатора, полный объем инвестиций, который вкладывается в строительство объектов, составляет 600 миллиардов рублей. Из них 200 миллиардов рублей идут из федерального центра, 32 миллиарда рублей - из краевого бюджета. Остальные - средства из внебюджетных источников.
Говоря о распределении средств, губернатор отметил, что больше 60 миллиардов рублей были направлены на строительство трех мостов. К примеру, на строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог во Владивостоке направлено 32 миллиарда рублей. Сдать это объект планируется в середине следующего года.
На строительстве всех объектов саммита задействованы порядка 30 тысяч человек. Большая часть - приморские специалисты, а также это жители других регионов и строители из Средней Азии. Сергей Дарькин подчеркнул, что после проведения саммита они без работы не останутся: «В Приморском крае буде реализован ряд проектов по строительству заводов, технопарков, планируется привлечь строителей объектов саммита».
Губернатор также сообщил, что в начале сентября этого года во Владивостоке будет организован конгресс «За год до саммита», на котором будут представлены первые итоги строительства объектов.
«Возможность проведения саммита АТЭС закрепит успех Приморского края и выведет его на абсолютно новый уровень, - сказал губернатор. - После саммита развитие края будет набирать еще большие обороты».
В ближайший год, по словам Сергея Дарькина, правительству планируется представить план дальнейшего развития Приморья, сообщает пресс-служба края.
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