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В ближайшие месяцы Путин может посетить Приморский край
После смены руководителей двух регионов Президент РФ продолжит инспектировать субъекты, которые возглавляют временно исполняющие обязанности главы
В ближайшие месяцы глава государства посетит несколько российских регионов, чтобы проверить работу врио руководителей субъектов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Информацию об этом после смены руководства Якутии и Магаданской области «Известиям» подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Эксперты полагают, что президент отправится в субъекты, чтобы поддержать временно исполняющих обязанности, а также решить проблемы, требующие непосредственного вмешательства главы государства.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос «Известий» о том, можно ли ожидать поездок президента в регионы с целью проверки работы врио глав субъектов в ближайшие месяцы. Некоторые из субъектов, которыми сейчас руководят врио, Владимир Путин уже посетил во второй половине прошлого — начале нынешнего года. В частности, глава государства побывал в Самарской и Новосибирской областях, Красноярском и Пермском краях.
В общей сложности исполняющие обязанности сейчас руководят 12 российскими субъектами. В их число входят и два новых врио, которых Владимир Путин назначил 28 мая. Приморский край также находится в числе возможных для инспекции регионов - краем управляет врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО. Его президент России назначил главой Приморья после отставки Владимира Миклушевского с этого поста в октябре 2017 года. Как писали СМИ, отставка губернатора была предрешена из-за конфликта с силовиками и потери федеральных покровителей - группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и братьев-бизнесменов Ковальчуков. Как говорится, не прошло и полгода, и владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также глава компании «Интэкс» Артур МАКСИДОВ были задержаны 30 марта. 31 марта они были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.
Итак, в понедельник глава государства принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного, занимавшего должность с 2013 года, и назначил на его место мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. В период его руководства в городе был реализован целый ряд муниципальных программ, прежде всего в сфере благоустройства. Эксперты также отмечают и его управленческий опыт в бизнесе. В начале 2000-х годов Сергей Носов был управляющим директором Нижнетагильского металлургического комбината и вице-президентом по технической политике в «Евразхолдинге».
В этот же день Владимир Путин сменил и главу Республики Саха (Якутия). Место Егора Борисова занял еще один мэр — Айсен Николаев, до этого руководивший Якутском. В 25-летнем возрасте он был самым молодым депутатом в истории якутского парламента, затем работал министром финансов республики, возглавлял региональную администрацию, был первым зампредом правительства Якутии.
Оба уволенных губернатора написали заявление об отставке по собственному желанию. Время для этого было выбрано «как нельзя кстати», считает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
По его словам, уходящие губернаторы — опытные и эффективные управленцы, и к их работе не было существенных претензий. В случае с Егором Борисовым «сыграл фактор возраста и болезни», в силу которых ему было тяжело находиться на посту, считает эксперт.
Политолог Андрей Колядин также назвал отставку главы Якутии ожидаемой — по его мнению, ее ускорили не только проблемы со здоровьем, но и медийные скандалы и результаты президентских выборов: оппозиция показала в республике довольно высокий результат. А вот экс-глава Магаданской области ушел именно из-за возраста, убежден Андрей Колядин.
Новых врио эксперт считает «в достаточной степени компетентными».
— Они опытные публичные политики, получившие образование в РАНХиГС и работавшие по профилю очень давно, — заметил он в беседе с «Известиями».
При этом политолог уверен, что новых губернаторских отставок в ближайшее время ждать не стоит. Для них, как и для объединения регионов, о котором всё чаще говорят на фоне ротации губернаторского корпуса, нет очевидных предпосылок, заметил Андрей Колядин.
Визиты президента в регионы, где работают врио, будут означать поддержку со стороны главы государства, считает политолог Олег Матвейчев. По его мнению, Владимир Путин вряд ли успеет до выборов посетить все субъекты, которыми руководят врио. Как правило, президент приезжает туда, где есть проблемы, требующие его прямого участия, подчеркнул Олег Матвейчев.
Любая поездка — это множество проектов документов о различных преференциях и мерах поддержки, отметил глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, визит президента — безусловный плюс в губернаторской «табели о рангах». Но если поездка не состоится, из этого не следует делать выводов об опале, в которую попал руководитель субъекта.
Выборы в сентябре 2018 года станут одними из наиболее массовых в истории РФ. Губернаторы будут избираться в 21 регионе страны. Помимо этого, в 42 субъектах предстоит выбрать депутатов местной и региональной представительной власти.
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