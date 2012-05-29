Спикера Дальнегорской думы хотят отозвать

ПРИМОРЬЕ, 29 мая, ZRPRESS. 30 мая состоится внеочередное заседание дальнегорской городской Думы с одним вопросом в повестке дня – об отзыве председателя Думы Александра ТЕРЕБИЛОВА.

Хотя он все еще на больничном, Дума вправе рассмотреть этот вопрос, так как на прошлом заседании депутаты внесли изменения в регламент: теперь отзывать председателя можно и без его присутствия.

А 31 мая состоится очередное заседание Думы, на котором рассмотрят вопрос о корректировке бюджета и другие рабочие моменты.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».