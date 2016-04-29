www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Владимир Миклушевский отчитался о доходах за 2015 год

29 Апреля 2016, 13:00 | Приморье

Общий доход Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского по основному месту работы в 2015 году составил 2,8 миллиона рублей. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог!, информация о заработке Владимира Миклушевского и его супруги размещена на официальном сайте Администрации.

За 2015 год Владимир Миклушевский заработал 2 868 953, 25 рублей. Доход супруги в 2015 году составил 7 797 064,40 рублей.

По словам пресс-секретаря Губернатора Альбины Охрименко, доход главы региона по отношению к прошлому году сократился.

«В прошлом году Владимир Владимирович принял решение добровольно сократить зарплату себе и своим заместителям на 10 процентов, именно с этим и связано сокращение заработка. В доходе супруги отражена вторая часть средств от продажи однокомнатной квартиры в Москве общей площадью 35,5 квадратных метров. Напомню, сделка состоялась в 2014 году. Это также указано в декларации», – подчеркнула пресс-секретарь.

В общей собственности четы Миклушевских остаются шесть земельных участков общей площадью 4 464 квадратных метра, жилое строение с мансардой площадью 162,8 квадратных метров, жилой дом площадью 262,7 квадратов, а также 2/3 нежилого помещения. Также в пользовании Губернатора Приморья находится государственная дача. Автомобилей у семьи нет.

Отметим, в прошлом году доход Владимира Миклушевского по основному месту работы составлял 3 183 968, 42 рублей.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: миклушевский  налоги  приморье  доход 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru