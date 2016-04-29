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Владимир Миклушевский отчитался о доходах за 2015 год
Общий доход Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского по основному месту работы в 2015 году составил 2,8 миллиона рублей. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог!, информация о заработке Владимира Миклушевского и его супруги размещена на официальном сайте Администрации.
За 2015 год Владимир Миклушевский заработал 2 868 953, 25 рублей. Доход супруги в 2015 году составил 7 797 064,40 рублей.
По словам пресс-секретаря Губернатора Альбины Охрименко, доход главы региона по отношению к прошлому году сократился.
«В прошлом году Владимир Владимирович принял решение добровольно сократить зарплату себе и своим заместителям на 10 процентов, именно с этим и связано сокращение заработка. В доходе супруги отражена вторая часть средств от продажи однокомнатной квартиры в Москве общей площадью 35,5 квадратных метров. Напомню, сделка состоялась в 2014 году. Это также указано в декларации», – подчеркнула пресс-секретарь.
В общей собственности четы Миклушевских остаются шесть земельных участков общей площадью 4 464 квадратных метра, жилое строение с мансардой площадью 162,8 квадратных метров, жилой дом площадью 262,7 квадратов, а также 2/3 нежилого помещения. Также в пользовании Губернатора Приморья находится государственная дача. Автомобилей у семьи нет.
Отметим, в прошлом году доход Владимира Миклушевского по основному месту работы составлял 3 183 968, 42 рублей.
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