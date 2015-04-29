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Законопроект "О свободном порте Владивостока" направлен в правительство

29 Апреля 2015, 12:39 | Приморье

Минвостокразвития России внесло на рассмотрение в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона «О свободном порте Владивостока», а также связанные с ним изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации и ряд законодательных актов, сообщает «Золотой Рог» со ссылкой на Минвостокразвития.

В правительство внесен четвертый вариант законопроекта. После целого ряда слушаний и принятых предложений, в последнем варианте законопроекта предлагается распространить статус Свободного порта Владивосток сразу на 13 муниципальных образований Приморья. Поправки внесены с учетом пожеланий представителей краевой и муниципальной власти, бизнеса Приморья. 2 апреля 2015 года на площадке Общественной палаты Российской Федерации состоялись «нулевые» чтения, в ходе которых концепция законопроекта о Свободном порте Владивостока в целом получила одобрение экспертного сообщества.

Резиденты новой экономической зоны, которыми смогут стать не только порты, но и аэропорт, предприятия и компании, работающие в туристической отрасли, смогут платить единый налог, что существенно упростит ведение бухгалтерских и налоговых операций. Управлением Свободным портом займется Наблюдательный совет, обладающий широкими полномочиями, что позволит снять межведомственные противоречия и ускорить процесс принятия решений. Особое экономическое положение для данных территорий создается сроком на семьдесят лет, при этом срок существования Свободного порта может быть продлен законом.

Законопроект должен пройти согласительные процедуры в Правительстве РФ для урегулирования принципиальных разногласий между федеральными органами исполнительной власти. По итогам всех процедур законопроект и поравки в сопутствующие нормативные акты будут внесены на рассмотрения в Государственную Думу Российской Федерации.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.   

Автор: Надежда Воронцова
Теги: свободный порт владивосток  порто-франко 



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