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Чиновников в Приморье как бы сократят

29 Апреля 2014, 13:03 | Приморье

Приморский «Белый дом» сократит число своих работников на 10%, но при этом создаст новые структуры

Чиновный аппарат приморского «Белого дома» может сократиться уже в первом полугодии текущего года. Снижение ожидает также расходы на содержание госслужащих. По словам директора департамента финансов ПК Татьяны КАЗАНЦЕВОЙ, сокращение произойдет в том числе за счет оптимизации штатной численности структур администрации.

Конкретные департаменты, расходы на которые будут сокращены, определятся после 30 апреля – в настоящее время возможности оптимизации оценивает специально созданная комиссия.

- Сейчас все департаменты защищаются у СУХОВА (вице-губернатора, курирующего аппарат «Белого дома». - Прим. ред.), по итогам докладов будут приниматься решения. Мы ставим задачу провести оптимизацию уже до конца первого полугодия, но сделать это максимально мягко, - добавил вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ. По его словам, высвобождаемым сотрудникам будет предложено несколько вариантов трудоустройства, в том числе – переход в подведомственные администрации предприятия.

Интересно, что в то же время в администрации Приморья планируется создать новый департамент - финансового контроля. Однако создание такой структуры является требованием федерального законодательства, а штат нового департамента сформируют за счет сокращения ставок в других.

Напомним, что с инициативой снизить число чиновников в регионах выступил премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Выступая перед депутатами Госдумы, премьер отметил, что России «нужен современный, компактный и эффективный госаппарат, ориентированный на запросы людей» и поэтому нужно подумать о сокращении числа чиновников еще на 10% «как в регионах, так и на федеральном уровне».

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

 

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Теги: госдума  чиновники  сокращение 



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Комментарии

  • Псевдоним20:20, 29.04.2014#

    наконец-то, сократить нахлебников это хорошо, вот еще народный контроль создать нужно, чтоб куда "стучать" на них можно было, да чтоб эффективно, чтоб чиновник народа боялся. утопия? но направление верное. . .

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