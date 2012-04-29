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Председатель Законодательного Собрания Приморья Евгений Овечкин заключен под домашний арест

29 Апреля 2012, 17:39 | Приморье

Суд в Приморье в воскресенье, 29 апреля, по ходатайству следствия заключил под домашний арест председателя законодательного собрания края Евгения Овечкина, подозреваемого в мошенничестве на 38 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

28 апреля в отношении Овечкина возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2008 году он похитил у коммерческого предприятия нефтепродукты на сумму не менее 38 миллионов рублей. В кабинете председателя заксобрания прошли обыски, он был задержан.

"Сегодня по ходатайству следователя суд во Владивостоке избрал для подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Идет допрос свидетелей, изучается изъятая документация.

Как указано на сайте регионального парламента, Овечкин родился в 1962 году в Новосибирске и карьеру начал штурманом в Дальневосточном морском пароходстве, где работал с 1986 по 1992 год. Затем он возглавлял агентский отдел Восточной морской агентской компании во Владивостоке (1992-1994 годы).

С 2004 по 2007 годы был вице-губернатором Приморского края, затем являлся председателем совета директоров ЗАО "Дальневосточная промышленно-строительная компания". Член президиума приморского отделения партии "Единая Россия".

Депутатом краевого заксобрания по списку "Единой России" Овечкина избрали 4 декабря 2011 года. 16 декабря он стал председателем регионального парламента.

РИА Новости.

Автор: РИА "Новости"
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