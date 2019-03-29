Олег Кожемяко: Законы должны работать на людей

29 марта исполняется 100 дней пребывания на посту Губернатора Приморского края Олега Кожемяко. За это время в крае было принято около 10 важных законов для улучшения качества жизни приморцев.



Олег Кожемяко заявил, что работа власти – это выполнение наказов жителей края, которые прозвучали в ходе избирательной кампании.



«Мы подняли большой пласт проблем, которые накапливались годами. Был принят ряд законов, связанных с предоставлением различных льгот приморцам, а также привлечением молодежи в систему здравоохранения и образования. Подчеркну, что законы должны работать для людей и на людей. В конце года мы подведем итоги, как эти законы отразились на качестве жизни населения», – отметил глава Приморья.



Сейчас большие средства вкладываются в городское хозяйство. Будут отремонтированы дороги, фасады, работает программа благоустройства дворов. Все это, по мнению Губернатора, позволит жителям к концу года увидеть позитивные изменения в городе.



Также Олег Кожемяко рассказал о переменах в работе Администрации Приморского края – сейчас формируется новая команда Губернатора.



Сейчас большие средства вкладываются в городское хозяйство. Будут отремонтированы дороги, фасады, работает программа благоустройства дворов. Все это, по мнению Губернатора, позволит жителям к концу года увидеть позитивные изменения в городе



«Для меня важно, чтобы это были профессионалы, чтобы они разбирались в своих направлениях и справлялись с задачами, поставленными людьми и государством. Не исключаю, что будем менять форму исполнительной власти – от департаментов к министерствам. Вся эта работа направлена на повышение качества работы и пользы для Приморского края», – заявил Губернатор.



Напомним, по поручению Олега Кожемяко в Приморском крае инициированы новые законы по совершенствованию социальной политики, решены многие важные вопросы, требующие федерального участия, увеличено финансирование на строительство медицинских, спортивных, культурных объектов.



Так, введены социальные выплаты работникам бюджетной сферы. Для учителей установлена компенсация 50% расходов за наем жилья и 25% стоимости путевки в санаторий, предусмотрены ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам и их наставникам, специалистам, впервые устроившимся на работу, полагается единовременная выплата от 250 до 440 тысяч рублей. На сегодняшний день льготами воспользовались уже более 630 работников сферы.



Медицинские работники с декабря прошлого года получили возможность компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг. Также предусмотрена выплата молодым специалистам в размере 10 тысяч рублей, единовременная выплата врачам до 700 тысяч рублей в зависимости от муниципалитета, прибавка 10 тысяч рублей к зарплате на 5 лет, 50%-ная компенсация за съемное жилье. Сейчас разрабатываются механизмы осуществления выплат.



По инициативе Олега Кожемяко принят закон о «детях войны». Сегодня в крае около 97 тысяч людей, которые относятся к данной категории. Им полагается ряд выплат из краевого бюджета. Почти 80 миллионов рублей на эти цели уже направлено.



По инициативе Олега Кожемяко принят закон о «детях войны». Сегодня в крае около 97 тысяч людей, которые относятся к данной категории. Им полагается ряд выплат из краевого бюджета. Почти 80 миллионов рублей на эти цели уже направлено.



По обращению Губернатора регион получил дополнительное федеральное финансирование на нужды конкретных медицинских учреждений. Например, почти 170 миллионов рублей направят на капитальный ремонт клинической больницы №2 Владивостока.



Чтобы повысить уровень жизни приморцев, принята новая программа «1000 дворов». Согласно заявкам населения в муниципалитетах будут установлены детские и спортивные площадки. Еще 100 дворов и 50 общественных территорий будет благоустроено в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».



На решение одного из самых наболевших вопросов жителей края направлена программа «Приморская рыба». По поручению Олега Кожемяко заключены соглашения между рыбаками и торговыми сетями об установлении пониженных цен на рыбную продукцию. С начала ее действия реализовано более 1,5 тысяч тонн рыбной продукции по доступным ценам.



На особом контроле Губернатора – вопросы долевого строительства в крае. На решение проблем обманутых дольщиков уже направлено около 800 миллионов краевых средств. Также принят ряд важных решений по строительству жилья в Большом Камне. Важно, что работа будет осуществляться за счет федерального финансирования.



Кроме того, по инициативе Губернатора Владивосток получил статус столицы Дальневосточного федерального округа, в связи с чем в бюджет города поступают дополнительные средства. В этом году финансирование Владивостока из краевого бюджета увеличено на 2,3 миллиарда рублей. Еще более 7 миллиарда рублей (4,5 в этом и остальные – в следующем году) город получит из бюджета федерации на ремонт дорог, социальных объектов и инженерной инфраструктуры.



Средства на ремонт, а также строительство социально важных учреждений получат и муниципалитеты. Специально на развитие территорий в этом году муниципалитетам дополнительно направлено 4,5 миллиарда рублей.

Фото – Александр Сафронов, Игорь Новиков (Администрация Приморского края)