Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Олег Кожемяко: Законы должны работать на людей
29 марта исполняется 100 дней пребывания на посту Губернатора Приморского края Олега Кожемяко. За это время в крае было принято около 10 важных законов для улучшения качества жизни приморцев.
Олег Кожемяко заявил, что работа власти – это выполнение наказов жителей края, которые прозвучали в ходе избирательной кампании.
«Мы подняли большой пласт проблем, которые накапливались годами. Был принят ряд законов, связанных с предоставлением различных льгот приморцам, а также привлечением молодежи в систему здравоохранения и образования. Подчеркну, что законы должны работать для людей и на людей. В конце года мы подведем итоги, как эти законы отразились на качестве жизни населения», – отметил глава Приморья.
Сейчас большие средства вкладываются в городское хозяйство. Будут отремонтированы дороги, фасады, работает программа благоустройства дворов. Все это, по мнению Губернатора, позволит жителям к концу года увидеть позитивные изменения в городе.
Также Олег Кожемяко рассказал о переменах в работе Администрации Приморского края – сейчас формируется новая команда Губернатора.
Сейчас большие средства вкладываются в городское хозяйство. Будут отремонтированы дороги, фасады, работает программа благоустройства дворов. Все это, по мнению Губернатора, позволит жителям к концу года увидеть позитивные изменения в городе
«Для меня важно, чтобы это были профессионалы, чтобы они разбирались в своих направлениях и справлялись с задачами, поставленными людьми и государством. Не исключаю, что будем менять форму исполнительной власти – от департаментов к министерствам. Вся эта работа направлена на повышение качества работы и пользы для Приморского края», – заявил Губернатор.
Напомним, по поручению Олега Кожемяко в Приморском крае инициированы новые законы по совершенствованию социальной политики, решены многие важные вопросы, требующие федерального участия, увеличено финансирование на строительство медицинских, спортивных, культурных объектов.
Так, введены социальные выплаты работникам бюджетной сферы. Для учителей установлена компенсация 50% расходов за наем жилья и 25% стоимости путевки в санаторий, предусмотрены ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам и их наставникам, специалистам, впервые устроившимся на работу, полагается единовременная выплата от 250 до 440 тысяч рублей. На сегодняшний день льготами воспользовались уже более 630 работников сферы.
Медицинские работники с декабря прошлого года получили возможность компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг. Также предусмотрена выплата молодым специалистам в размере 10 тысяч рублей, единовременная выплата врачам до 700 тысяч рублей в зависимости от муниципалитета, прибавка 10 тысяч рублей к зарплате на 5 лет, 50%-ная компенсация за съемное жилье. Сейчас разрабатываются механизмы осуществления выплат.
По инициативе Олега Кожемяко принят закон о «детях войны». Сегодня в крае около 97 тысяч людей, которые относятся к данной категории. Им полагается ряд выплат из краевого бюджета. Почти 80 миллионов рублей на эти цели уже направлено.
По инициативе Олега Кожемяко принят закон о «детях войны». Сегодня в крае около 97 тысяч людей, которые относятся к данной категории. Им полагается ряд выплат из краевого бюджета. Почти 80 миллионов рублей на эти цели уже направлено.
По обращению Губернатора регион получил дополнительное федеральное финансирование на нужды конкретных медицинских учреждений. Например, почти 170 миллионов рублей направят на капитальный ремонт клинической больницы №2 Владивостока.
Чтобы повысить уровень жизни приморцев, принята новая программа «1000 дворов». Согласно заявкам населения в муниципалитетах будут установлены детские и спортивные площадки. Еще 100 дворов и 50 общественных территорий будет благоустроено в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
На решение одного из самых наболевших вопросов жителей края направлена программа «Приморская рыба». По поручению Олега Кожемяко заключены соглашения между рыбаками и торговыми сетями об установлении пониженных цен на рыбную продукцию. С начала ее действия реализовано более 1,5 тысяч тонн рыбной продукции по доступным ценам.
На особом контроле Губернатора – вопросы долевого строительства в крае. На решение проблем обманутых дольщиков уже направлено около 800 миллионов краевых средств. Также принят ряд важных решений по строительству жилья в Большом Камне. Важно, что работа будет осуществляться за счет федерального финансирования.
Кроме того, по инициативе Губернатора Владивосток получил статус столицы Дальневосточного федерального округа, в связи с чем в бюджет города поступают дополнительные средства. В этом году финансирование Владивостока из краевого бюджета увеличено на 2,3 миллиарда рублей. Еще более 7 миллиарда рублей (4,5 в этом и остальные – в следующем году) город получит из бюджета федерации на ремонт дорог, социальных объектов и инженерной инфраструктуры.
Средства на ремонт, а также строительство социально важных учреждений получат и муниципалитеты. Специально на развитие территорий в этом году муниципалитетам дополнительно направлено 4,5 миллиарда рублей.
Фото – Александр Сафронов, Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
Новости тематики
- Олег Кожемяко: Законы должны работать на людей
- Снять при попытке к бегству
- Мэрские ощущения: "Я готов полностью отдаться городу и горожанам!"
- Из одной администрации можно уйти дважды
- Время значимых шагов
- Расходы бюджета Приморья выросли почти на 12 млрд рублей
- Гуменюк: Облик дальневосточной столицы должен соответствовать статусу
- Пушкарева сочли опаснее Ходорковского
- Во Владивостоке федеральные ведомства отчитаются перед Путиным о своих достижениях на Дальнем Востоке
- В администрации Владивостока без лишнего шума состоялось важнейшее кадровое решение
Новости раздела
- Олег Кожемяко: Законы должны работать на людей
- Снять при попытке к бегству
- Белый и серый дома обновляют команды
- Трутнев недоволен погранпереходами в Приморье
- Унитаз из Большого Камня "смыл" вице-губернатора Приморья
- Мэрские ощущения: "Я готов полностью отдаться городу и горожанам!"
- Андрею Ищенко не дают расслабиться
- Партизанск успеет провести конкурс вслед за Владивостоком
- В Приморье готовится строительство стратегически важного объекта
- Из одной администрации можно уйти дважды
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке выбрали мэра
- Во Владивосток приходит крупная торговая сеть с мировым именем
- "Три кота" свое отмяукали
- Первые предприниматели Владивостока искали нефть, торговали "чайной травой" и ловили бабочек
- Главной темой "АмурЭкспоФорума-2019" станет развитие приграничных территорий
- В Москве задержали сына бывшего министра Дальнего Востока
- Хабаровский хаб рождается заново
- Забайкалье и Бурятия: между пастбищем и сенокосом
- Лондонский суд решает судьбу одного из крупнейших банков Дальнего Востока
- Хабаровский сэнсэй продал миллион холодильников, научил плавать 16 тысяч ребятишек и построил храм