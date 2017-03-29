Депутаты Приморья просят подождать с онлайн-кассами до 2021 года

Законодательное Собрание Приморья по просьбе краевого бизнес-омбудсмена Марины ШЕМИЛИНОЙ поддержали инициативу своих коллег из Архангельской области об увеличении сроков перехода на так называемые онлайн-кассы для налогоплательщиков ЕНВД и ПСН.

Указанный законопроект предлагает отсрочить возложение обязанности на индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, а также на организации и индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога на вмененный доход, по внедрению онлайн-ККТ до 1 января 2021.

По мнению Марины Шемилиной, принятие проекта федерального закона, предложенного депутатами Архангельской области, позволит малому и среднему бизнесу еще два с половиной года избегать дополнительных непроизводственных расходов на непрофильное оборудование и IT-специалистов и создаст дополнительные стимулы для его развития в условиях кризисных явлений в экономике. Кроме того, в ходе заседания бизнес-омбудсмен напомнила депутатам, что многие населенные пункты Приморского края до сих пор не подключены к интернету, и переход на онлайн-кассы грозит поставить крест на торговле в таких населенных пунктах.

Вопрос о поправках в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», увеличивающих срок перехода на онлайн-кассы, был включен в повестку дня очередного заседания ЗС ПК 29 марта дополнительно. За его принятие высказалось подавляющее большинство приморских депутатов.

Александр САЛКОВ.