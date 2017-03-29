Власти Приморского края ожидают серьезного прорыва в привлечении инвестиций из Китая

Китай на данный момент по объему инвестиций в край стоит на третьем месте после Японии и Республики Корея.

«Мы очень надеемся, что китайские инвесторы займут те позиции, которых они точно заслуживают в отношениях между нашими странами и территориями. Ожидаем серьезный прорыв в деле привлечения инвестиций из КНР. Я неоднократно подчеркивал, что задача властей - создать выгодные и интересные условия ведения бизнеса на территории. Уже сегодня российские и иностранные партнеры подтверждают, что уже сейчас в регионе создана привлекательная модель. Ждем, когда она будет по достоинству оценена инвесторами», - сказал губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в интервью радио Sputnik China.

Отвечая на вопросы ведущей, глава региона подчеркнул, что Китай сегодня входит в тройку основных стран-инвесторов в Приморье и занимает 50% всего внешнеторгового оборота Приморья. В настоящее время на территории края работают более 200 предприятий с инвестициями КНР. Не обошли вниманием бизнесмены Китая и новые экономические режимы, которые появились в Приморье, - ТОР и Свободный порт Владивосток.