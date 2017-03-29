Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Власти Приморского края ожидают серьезного прорыва в привлечении инвестиций из Китая
Китай на данный момент по объему инвестиций в край стоит на третьем месте после Японии и Республики Корея.
«Мы очень надеемся, что китайские инвесторы займут те позиции, которых они точно заслуживают в отношениях между нашими странами и территориями. Ожидаем серьезный прорыв в деле привлечения инвестиций из КНР. Я неоднократно подчеркивал, что задача властей - создать выгодные и интересные условия ведения бизнеса на территории. Уже сегодня российские и иностранные партнеры подтверждают, что уже сейчас в регионе создана привлекательная модель. Ждем, когда она будет по достоинству оценена инвесторами», - сказал губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в интервью радио Sputnik China.
Отвечая на вопросы ведущей, глава региона подчеркнул, что Китай сегодня входит в тройку основных стран-инвесторов в Приморье и занимает 50% всего внешнеторгового оборота Приморья. В настоящее время на территории края работают более 200 предприятий с инвестициями КНР. Не обошли вниманием бизнесмены Китая и новые экономические режимы, которые появились в Приморье, - ТОР и Свободный порт Владивосток.
Новости тематики
- Власти Приморского края ожидают серьезного прорыва в привлечении инвестиций из Китая
- "Парламент Приморья остается местом для дискуссий"
- Бюджет, отчеты и дисциплина
- Приморье отмечает пятилетку Миклушевского
- Частые аресты чиновников в Приморье вынудили власть сделать это
- Пакет проектов по улучшению инвестклимата в Приморье расширен до 10 направлений
- Не позднее 1 апреля для Дальнего Востока будет "восстановлена экономическая справедливость"
- Губернатор Приморья усиливает взаимодействие с активной общественностью края
- В Приморье назначен новый руководитель одного из департаментов
- Во Владивостоке объявлена мобилизация
Новости раздела
- Депутаты Приморья просят подождать с онлайн-кассами до 2021 года
- Власти Приморского края ожидают серьезного прорыва в привлечении инвестиций из Китая
- Трутневу предрекли премьерство
- Администрация Приморья пополнилась новым вице-губернатором
- Бывший свободный и нынешний арестованный мэры готовятся поделить Думу Владивостока
- В мэрии Владивостока началась кадровая революция
- "Парламент Приморья остается местом для дискуссий"
- Во Владивостоке начинающий политик начал карьеру с эпатажа
- Партия власти готовится к праймериз во Владивостоке
- В райцентре Приморья устали от партийцев
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Силовики добрались до банка Дарькиных
- Верховный суд признал законной перевозку детей младше 12 лет без автокресел
- В Приморье японкам дадут "зеленый свет"
- В мэрии Владивостока началась кадровая революция
- Бывший свободный и нынешний арестованный мэры готовятся поделить Думу Владивостока
- "Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке
- Рыбаки Приморья просят заступиться за углохвостую креветку
- В России изменен порядок замены и выдачи водительских прав
- Во Владивостоке введён в эксплуатацию жилой дом на 240 квартир для военнослужащих