www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.02 р. 100 JPY: 51.33 р.
EUR: 61.53 р. 10 CNY: 82.76 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Кадровый вопрос
Распечатать

Трутневу предрекли премьерство

29 Марта 2017, 09:00 | Приморье

Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ назван в качестве возможного сменщика Дмитрия МЕДВЕДЕВА на посту премьер-министра. Полпред в ДФО упомянут в докладе коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», посвященном предстоящим выборам президента РФ, а некоторые эксперты считают Трутнева главным претендентом на премьерство после 2018 года. 

В докладе эксперты «Минченко консалтинг» обратили внимание на то, что в преддверии всех президентских выборов, начиная с 2004 года, происходила фактическая (или объявленная) отставка правительства. В 2004 году в отставку был отправлен Михаил КАСЬЯНОВ, в период выборов 2007-2008 годов пост премьера занял «технический» Виктор ЗУБКОВ, а накануне выборов 2011 года было объявлено о предстоящей «рокировке» Владимира ПУТИНА и Дмитрия Медведева. Авторы доклада не исключают похожего сценария и на этот раз, указывая в качестве возможного срока отставки нынешнего правительства период с мая 2017-го по январь 2018 года.   

По мнению Евгения МИНЧЕНКО, коммуникационный холдинг которого подготовил доклад о выборах-2018, кандидатура на пост премьер-министра будет напрямую зависеть от того, какой сценарий Кремль выберет для нового президентского срока Владимира Путина.

«Есть четыре базовых сценария: модель первая – ставка на крупный частный бизнес, вторая – ставка на госкорпорации, третья – распределительная бюрократическая экономика, государство само распределяет ресурсы между участниками с помощью хитрых дорожных карт и KPI’ев. В этом случае президента будут активно поддерживать те, кто эти ресурсы получит. Четвертой моделью является стратегия ускоренного развития со ставкой на перезапуск приоритетных инфраструктурных проектов, - прокомментировал порталу «РБК» Евгений Минченко. – Под каждую из этих стратегий есть фамилии: ставка на крупный бизнес – Медведев, ставка на распределительную экономику – Собянин, на госкорпорации – кто-то от Чемезова или от Сечина, инфраструктурные проекты – кто-то типа Трутнева, ускоренное технократическое развитие - Кудрин».

Комментируя РБК доклад коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», посвященный сценариям позиционирования Владимира Путина в президентской кампании 2018 года, политолог Николай Миронов назвал Юрия Трутнева самым вероятным претендентом на пост главы Кабмина из числа тех, кто упомянут в докладе.   

«Сейчас власти нужен премьер без креативности, серьезный технократ, который научит правительство работать, и это – Трутнев, он больше всего подходит на роль», - цитирует Миронова РБК.

При этом в докладе указаны факторы личной устойчивости Дмитрия Медведева. Это «подтвержденная высокая личная лояльность» и «редукция ролевого исполнения до профильного вице-премьера по социальным вопросам и сельскому хозяйству».

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Трутнев  медведев 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • РџС‘С‚СЂ09:34, 29.03.2017#

    Тоже человек обременённый капиталом каждый день ходит на работу за несерьёзную для него зарплату. . . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru