Трутневу предрекли премьерство

Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ назван в качестве возможного сменщика Дмитрия МЕДВЕДЕВА на посту премьер-министра. Полпред в ДФО упомянут в докладе коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», посвященном предстоящим выборам президента РФ, а некоторые эксперты считают Трутнева главным претендентом на премьерство после 2018 года.

В докладе эксперты «Минченко консалтинг» обратили внимание на то, что в преддверии всех президентских выборов, начиная с 2004 года, происходила фактическая (или объявленная) отставка правительства. В 2004 году в отставку был отправлен Михаил КАСЬЯНОВ, в период выборов 2007-2008 годов пост премьера занял «технический» Виктор ЗУБКОВ, а накануне выборов 2011 года было объявлено о предстоящей «рокировке» Владимира ПУТИНА и Дмитрия Медведева. Авторы доклада не исключают похожего сценария и на этот раз, указывая в качестве возможного срока отставки нынешнего правительства период с мая 2017-го по январь 2018 года.

По мнению Евгения МИНЧЕНКО, коммуникационный холдинг которого подготовил доклад о выборах-2018, кандидатура на пост премьер-министра будет напрямую зависеть от того, какой сценарий Кремль выберет для нового президентского срока Владимира Путина.

«Есть четыре базовых сценария: модель первая – ставка на крупный частный бизнес, вторая – ставка на госкорпорации, третья – распределительная бюрократическая экономика, государство само распределяет ресурсы между участниками с помощью хитрых дорожных карт и KPI’ев. В этом случае президента будут активно поддерживать те, кто эти ресурсы получит. Четвертой моделью является стратегия ускоренного развития со ставкой на перезапуск приоритетных инфраструктурных проектов, - прокомментировал порталу «РБК» Евгений Минченко. – Под каждую из этих стратегий есть фамилии: ставка на крупный бизнес – Медведев, ставка на распределительную экономику – Собянин, на госкорпорации – кто-то от Чемезова или от Сечина, инфраструктурные проекты – кто-то типа Трутнева, ускоренное технократическое развитие - Кудрин».

Комментируя РБК доклад коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», посвященный сценариям позиционирования Владимира Путина в президентской кампании 2018 года, политолог Николай Миронов назвал Юрия Трутнева самым вероятным претендентом на пост главы Кабмина из числа тех, кто упомянут в докладе.

«Сейчас власти нужен премьер без креативности, серьезный технократ, который научит правительство работать, и это – Трутнев, он больше всего подходит на роль», - цитирует Миронова РБК.

При этом в докладе указаны факторы личной устойчивости Дмитрия Медведева. Это «подтвержденная высокая личная лояльность» и «редукция ролевого исполнения до профильного вице-премьера по социальным вопросам и сельскому хозяйству».

Евгений СИДОРОВ.