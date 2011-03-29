Итоги работы по противодействию коррупции представили главы муниципальных образований

Отчет о работе предоставили главы Арсеньева, Дальнереченска, Лесозаводска на заседании межведомственной комиссии при администрации Приморского края. Его провел начальник управления по координации правоохранительной деятельности края Аврор ВОНГАЙ.

Как сообщили в пресс-службе администрации, проверка достоверности и полноты деклараций госслужащих является одной из действенных мер противодействия коррупции в органах власти. Для этого внедряются инновационные технологии государственного управления. Большая работа в муниципальных образованиях проводится и по обеспечению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

Помимо этого, в городах действуют «телефоны доверия». Граждане могут оставить сообщения о фактах проявления коррупции, информация о которых будет изучена и передана в соответствующие правоохранительные структуры. Организован личный прием граждан, в том числе по вопросам, направленным на противодействие коррупции, работает интернет-приемная.