"Родину" отодвинули от выборов в Заксобрание Приморья

На минувшей неделе произошло еще одно событие, напрямую влияющее на партийный расклад накануне выборов в ЗС ПК. 25 февраля Приморский краевой суд оставил в силе решение ТИК Пожарского района и районного суда о признании недействительными итогов голосования по одному из избирательных участков на выборах в думу Пожарского района 13 сентября 2015 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что на «спорном» участке в селе Емельяновка большинство голосов получила партия «Родина», однако затем итоги голосования были аннулированы избирательной комиссией. Поэтому результат партии на выборах в думу Пожарского района снизился с «проходных» 5,14% до 4,91%. Попытки «Родины» восстановить первоначальный результат успехом не увенчались – сначала районный, а теперь и краевой суд отказались удовлетворить исковые требования партийцев об отмене скандального решения ТИК.

После того, как неделей ранее краевой суд признал недействительными итоги сентябрьских выборов в другом районе – Спасском, депутатский мандат в Пожарском районе оставался для «Родины» единственным шансом не собирать подписи на выборах в ЗС ПК. Теперь партию этого шанса, похоже, лишили. Однако федеральный лидер «Родины» Алексей ЖУРАВЛЕВ уже заявил о том, что партия намерена продолжать борьбу за свои результаты в Приморье и дальше, вплоть до Верховного суда РФ. Кроме того, на неделе партийные активисты провели серию пикетов возле представительства Приморского края в Москве, увязав протестные акции в том числе с несправедливым, по их мнению, решением краевого суда по поводу сентябрьских выборов.

Таким образом, если к началу избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края «Родине» и другим партиям, «пострадавшим» от рук людей в судейских мантиях, не удастся склонить чашу весов в свою пользу, от сбора подписей на региональных выборах будут освобождены шесть партий. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР И КПРФ, представленные в Госдуме и ЗС ПК нынешнего созыва, партия «Яблоко» (получила более 3% голосов на выборах-2011 – прим. автора) и «Российская партия пенсионеров за справедливость», имеющая депутата в думе Дальнереченского района.

Артем СТРОГИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.