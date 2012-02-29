Достоверность сведений о доходах депутатов Приморского края проверят коллеги

ВЛАДИВОСТОК, 29 февраля, ZRPRESS. До 1 апреля депутаты Приморья, работающие в краевом парламенте на постоянной основе, должны отчитаться о своих доходах и имуществе. Достоверность сведений проверит специальная комиссия, созданная в Законодательном Собрании Приморского края.

В состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, представляемых депутатами, утвержденный на очередной сессии Законодательного Собрания 29 февраля, краевые законодатели включили своих коллег вице-спикера Джамбулата Текиева, депутатов Елену Викдорову, Сергея Дикусара, Сергея Кондрашова и Сергея Слепченко.

Создание такого контролирующего органа, по словам председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС Константина Межонова вызвано изменениями федерального законодательства в области противодействия коррупции. Порядок работы комиссии будет прописан в краевом законе "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края". В ходе заседания депутаты дополнили данный закон статьей, которая определяет порядок создания комиссии, регламентирует порядок проведения ею проверок, размещения сведений на официальном сайте, а также их предоставления по запросам средствам массовой информации.

Напомним, что ежегодно до 1 апреля предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, как собственных, так и своих супругов и несовершеннолетних детей обязаны только депутаты, работающие в краевом парламенте на постоянной основе, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.

"Золотой Рог".

