Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Достоверность сведений о доходах депутатов Приморского края проверят коллеги
ВЛАДИВОСТОК, 29 февраля, ZRPRESS. До 1 апреля депутаты Приморья, работающие в краевом парламенте на постоянной основе, должны отчитаться о своих доходах и имуществе. Достоверность сведений проверит специальная комиссия, созданная в Законодательном Собрании Приморского края.
В состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, представляемых депутатами, утвержденный на очередной сессии Законодательного Собрания 29 февраля, краевые законодатели включили своих коллег вице-спикера Джамбулата Текиева, депутатов Елену Викдорову, Сергея Дикусара, Сергея Кондрашова и Сергея Слепченко.
Создание такого контролирующего органа, по словам председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС Константина Межонова вызвано изменениями федерального законодательства в области противодействия коррупции. Порядок работы комиссии будет прописан в краевом законе "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края". В ходе заседания депутаты дополнили данный закон статьей, которая определяет порядок создания комиссии, регламентирует порядок проведения ею проверок, размещения сведений на официальном сайте, а также их предоставления по запросам средствам массовой информации.
Напомним, что ежегодно до 1 апреля предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, как собственных, так и своих супругов и несовершеннолетних детей обязаны только депутаты, работающие в краевом парламенте на постоянной основе, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства
- На Русском создадут крутую песочницу
- Депутаты Находки усомнились в менеджере из Спасска
- Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
- Самый южный район Приморья еще на несколько месяцев останется с врио
- Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район
- Бизнес встретился с новым главой Приморья
Новости раздела
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- С сенаторами у Приморья будет всё пучком
- Июньский импульс
- Тарасенко взял курс на развитие
- Жириновский благословил одного из кандидатов на пост губернатора Приморья
- Стал известен еще один кандидат на пост губернатора Приморья
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний