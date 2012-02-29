В Арсеньеве – разгул черного пиара

Судя по валу черного пиара, избирательная кампания по выборам главы Арсеньевского городского округа набирает обороты и обещает быть весьма нескромной.

Так, на ул. Калининской неизвестные лица разграбили газетный киоск доверенного лица кандидата от КПРФ Сергея ЛИСЕЕНКО, а на полу киоска оставили разорванную листовку кандидата с его программой. Некие лица распространили по городу и фальшивку под листовку правоохранителя из Владивостока, бывшего арсеньевца Александра МАМРАКА. Но основной удар оппоненты нанесли главному кандидату – выдвиженцу от «Единой России», мэру Чугуевского района Александру ДРОНИНУ. Его считают фаворитом гонки. По нему и палят изо всех орудий.

Тысячи арсеньевцев получили в почтовые ящики фальшивую газету «Криминальное Приморье», где на полутора страницах льется грязь на Александра Дронина. Газета выпущена 25-тысячным тиражом якобы в «Дальпрессе». Но, как уточнили в Управлении Роскомнадзора по Приморскому краю, такой газеты не существует, в реестре она не значится. Вся информация об учредителе, адрес и телефоны редакции, электронный адрес газеты – фальшивые, вымышленные. Не лишне вспомнить предыдущую избирательную кампанию по выборам мэра Арсеньева, когда подобные фальшивки вроде «Совершенно секретно», липовые «Восход» и «Бизнес-Арс» сделали свое черное дело против рейтингового кандидата от краевой администрации Виктора СТАРЧЕНКО: в итоге он стал лишь третьим.

Александру Дронину есть что предъявить в свою защиту, недаром чугуевцы выбрали его на второй срок своим градоначальником. Это и эффективно работающие на территории района лесозаготовители и лесопереработчики, и чистые, заасфальтированные дороги райцентра, и новые школы в районе, и недавно сданный дом для сирот, и новая поликлиника, и знаменитая ледовая арена «Олимп», и хоккейная команда – чемпион края и Дальнего Востока. Но устоит ли Александр Дронин против волны черного пиара?..

Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".