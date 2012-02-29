Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Арсеньеве – разгул черного пиара
Судя по валу черного пиара, избирательная кампания по выборам главы Арсеньевского городского округа набирает обороты и обещает быть весьма нескромной.
Так, на ул. Калининской неизвестные лица разграбили газетный киоск доверенного лица кандидата от КПРФ Сергея ЛИСЕЕНКО, а на полу киоска оставили разорванную листовку кандидата с его программой. Некие лица распространили по городу и фальшивку под листовку правоохранителя из Владивостока, бывшего арсеньевца Александра МАМРАКА. Но основной удар оппоненты нанесли главному кандидату – выдвиженцу от «Единой России», мэру Чугуевского района Александру ДРОНИНУ. Его считают фаворитом гонки. По нему и палят изо всех орудий.
Тысячи арсеньевцев получили в почтовые ящики фальшивую газету «Криминальное Приморье», где на полутора страницах льется грязь на Александра Дронина. Газета выпущена 25-тысячным тиражом якобы в «Дальпрессе». Но, как уточнили в Управлении Роскомнадзора по Приморскому краю, такой газеты не существует, в реестре она не значится. Вся информация об учредителе, адрес и телефоны редакции, электронный адрес газеты – фальшивые, вымышленные. Не лишне вспомнить предыдущую избирательную кампанию по выборам мэра Арсеньева, когда подобные фальшивки вроде «Совершенно секретно», липовые «Восход» и «Бизнес-Арс» сделали свое черное дело против рейтингового кандидата от краевой администрации Виктора СТАРЧЕНКО: в итоге он стал лишь третьим.
Александру Дронину есть что предъявить в свою защиту, недаром чугуевцы выбрали его на второй срок своим градоначальником. Это и эффективно работающие на территории района лесозаготовители и лесопереработчики, и чистые, заасфальтированные дороги райцентра, и новые школы в районе, и недавно сданный дом для сирот, и новая поликлиника, и знаменитая ледовая арена «Олимп», и хоккейная команда – чемпион края и Дальнего Востока. Но устоит ли Александр Дронин против волны черного пиара?..
Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".
Новости тематики
- Выбрать удобный избирательный участок 9 сентября жители Приморья могут через УИКи
- Второе место займет…
- Более 2 тысяч приморцев узаконили свое право проголосовать по месту пребывания
- В Кавалеровском районе Приморья зафиксировано беспрецедентное число желающих стать депутатами
- Самовыдвиженцам оказались рады почти везде
- Выборы в Приморье получили "пятерку"
- Хасанский район был и остается лакомым куском
- От Хасана до Тернея ищут партии трофеи
- Лишь один самовыдвиженец собрал подписи на довыборах в Заксобрание Приморья
- В Приморье фильтруют политбазар
Новости раздела
- Выбрать удобный избирательный участок 9 сентября жители Приморья могут через УИКи
- Кандидат в депутаты ЗС ПК пострадал от грузовика
- Второе место займет…
- Более 2 тысяч приморцев узаконили свое право проголосовать по месту пребывания
- В Кавалеровском районе Приморья зафиксировано беспрецедентное число желающих стать депутатами
- Самовыдвиженцам оказались рады почти везде
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Преемственность в приоритетах
- Приближая новоселье
- Во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса