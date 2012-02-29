www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.08 р. 100 JPY: 61 р.
EUR: 79.68 р. 10 CNY: 99.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

В Арсеньеве – разгул черного пиара

29 Февраля 2012, 02:57 | Приморье

Судя по валу черного пиара, избирательная кампания по выборам главы Арсеньевского городского округа набирает обороты и обещает быть весьма нескромной.

Так, на ул. Калининской неизвестные лица разграбили газетный киоск доверенного лица кандидата от КПРФ Сергея ЛИСЕЕНКО, а на полу киоска оставили разорванную листовку кандидата с его программой. Некие лица распространили по городу и фальшивку под листовку правоохранителя из Владивостока, бывшего арсеньевца Александра МАМРАКА. Но основной удар оппоненты нанесли главному кандидату – выдвиженцу от «Единой России», мэру Чугуевского района Александру ДРОНИНУ. Его считают фаворитом гонки. По нему и палят изо всех орудий.

Тысячи арсеньевцев получили в почтовые ящики фальшивую газету «Криминальное Приморье», где на полутора страницах льется грязь на Александра Дронина. Газета выпущена 25-тысячным тиражом якобы в «Дальпрессе». Но, как уточнили в Управлении Роскомнадзора по Приморскому краю, такой газеты не существует, в реестре она не значится. Вся информация об учредителе, адрес и телефоны редакции, электронный адрес газеты – фальшивые, вымышленные. Не лишне вспомнить предыдущую избирательную кампанию по выборам мэра Арсеньева, когда подобные фальшивки вроде «Совершенно секретно», липовые «Восход» и «Бизнес-Арс» сделали свое черное дело против рейтингового кандидата от краевой администрации Виктора СТАРЧЕНКО: в итоге он стал лишь третьим.

Александру Дронину есть что предъявить в свою защиту, недаром чугуевцы выбрали его на второй срок своим градоначальником. Это и эффективно работающие на территории района лесозаготовители и лесопереработчики, и чистые, заасфальтированные дороги райцентра, и новые школы в районе, и недавно сданный дом для сирот, и новая поликлиника, и знаменитая ледовая арена «Олимп», и хоккейная команда – чемпион края и Дальнего Востока. Но устоит ли Александр Дронин против волны черного пиара?..

Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".

Автор: Татьяна Курочкина
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru