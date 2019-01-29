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Приморское отделение "Единой России" увеличило свой руководящий орган
Приморское отделение партии привели в соответствие новому уставу партии
Приморские единороссы 24 января провели перевыборы руководящих органов краевого отделения. Вторая за последние три месяца партконференция понадобилась в связи с изменениями в устав «Единой России», принятыми на съезде «ЕР» в декабре 2018 года.
В новой редакции устава усилена роль президиума регионального политсовета партии, а сам руководящий орган увеличил свою численность. По сути, теперь президиум РПС становится постоянно действующим коллегиальным руководящим органом – 27 его членов будут проводить заседания по текущим вопросам не реже раза в три месяца. В полном составе (85 человек) региональный политсовет будет собираться дважды в год.
Кроме президиума РПС, делегатам состоявшейся в минувший четверг конференции предстояло переизбрать сам политсовет, секретаря регионального политсовета и его заместителей. Поскольку основные кадровые вопросы уже были решены приморскими единороссами на конференции в ноябре, руководство отделения осталось прежним. Секретарем «ЕР» в Приморье по итогам голосования на пять лет избрана сенатор Людмила ТАЛАБАЕВА. Ее номинальный соперник (выборы секретаря осуществляются строго на альтернативной основе), и.о. главы Михайловского района Владимир АРХИПОВ, сохранил за собой пост первого заместителя секретаря РПС. Продлили полномочия и трое заместителей секретаря – депутаты Законодательного Собрания Сергей СЛЕПЧЕНКО, Юрий КОРСАКОВ и Дмитрий НОВИКОВ.
«Старый» состав президиума РПС также не претерпел изменений - несмотря на то, что за прошедшие три месяца некоторые его члены покинули свои должности в структурах исполнительной власти. «Новыми лицами» в руководящем органе «ЕР» в Приморье стали депутаты ЗС ПК Игорь ШАУФЛЕР и Всеволод РОМАНОВ, глава Спасска-Дальнего Вячеслав КВОН, замглавы Владивостока Наталья ЗУБОВА, а также руководители ряда местных отделений партии.
- Съезд определил приоритеты, по ним и будем работать – учитывать специфику местных отделений Партии, активность наших первичных организаций, помогать реализации важных государственных программ в регионе, которые поддержала «Единая Россия», голосуя за бюджет как на федеральном, так и на региональном уровне власти», - рассказала о планах приморских единороссов на 2019 год вновь избранный лидер краевого отделения «ЕР» Людмила Талабаева.
На фото: Приморские единороссы провели партконференцию в боевом настроении.
Фото РИА PrimaMedia.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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