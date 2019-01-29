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Владивостоку век выборов не видать

29 Января 2019, 09:35 | Приморье

Новоявленная столица Дальнего Востока получит нового мэра 28 марта

 

В понедельник, 28 января, во Владивостоке официально стартовал конкурс на замещение должности главы города. Непрямой способ избрания главы города делает процесс более контролируемым, в то же время повышая ценность кулуарных договоренностей.

Если в 2017 году между отставкой Игоря ПУШКАРЕВА и вступлением в должность Виталия ВЕРКЕЕНКО прошло менее двух месяцев, то в этот раз транзит власти растянется почти на полгода. В соответствии с утвержденным Думой Владивостока 28 января решением, прием документов от желающих возглавить Владивосток будет осуществляться с 30 января по 11 февраля 2019 года. После проверки полноты и достоверности предоставленных претендентами сведений, 12 и 18 марта состоятся два этапа конкурса, после чего конкурсная комиссия должна определить наиболее достойных и компетентных претендентов – не менее двух человек. А на 28 марта председатель Думы Владивостока Андрей БРИК анонсировал заседание, на котором депутаты проголосуют по отобранным комиссией кандидатурам.

Интересно, что после завершения кампании по выборам губернатора Приморья тема прямых выборов в муниципалитетах ушла на второй план – на последних протестных митингах требовали чего угодно, но не прямой демократии. Во многом это стало итогом умелой работы с общественным мнением: параллельно с подготовкой к объявлению конкурса в комитетах Думы Владивостока прошло обсуждение поправок в краевое законодательство, по которым схему выборов главы муниципалитета определяют местные депутаты. Само собой, новая редакция закона нашла одобрение среди владивостокских парламентариев, но понятно, что в случае одобрения на краевом уровне данная норма будет применяться уже к следующему главе, а не к тому, кого изберут 28 марта по итогам конкурса. Потому как по краевому законопроекту необходимо еще провести второе и третье чтения (в повестку очередного заседания ЗС ПК 30 января данный вопрос вновь не включен), а затем привести в соответствие с ним муниципальный устав.

Достаточно короткий срок приема документов от желающих побороться за пост главы Владивостока (девять рабочих дней) говорит в пользу версии о более значительной, нежели год назад, степени «проработки сценария» конкурса. Вероятнее всего, среди участников конкурса окажутся представители двух основных оппозиционных партий – ЛДПР и КПРФ. При этом конкурс может быть использован коммунистами для того, чтобы актуализировать тему возвращения прямых выборов мэра. Добавим, что фракция КПРФ, в октябре прошлого года (после отставки Виталия ВЕРКЕЕНКО) сорвавшая заседание Думы Владивостока в знак протеста против избрания мэра по конкурсу, на этот раз никаких демаршей не делала. Оппозиционные депутаты просто воздержались при голосовании по вопросу о назначении конкурса, а вице-спикер гордумы от КПРФ Геннадий КУЛИКОВ вошел в состав конкурсной комиссии.

Впрочем, с учетом расклада сил в Думе Владивостока при голосовании 28 марта решающее значение будет иметь позиция парламентского большинства – фракции «Единая Россия». В декабре 2017 года – перед тем как сделать выбор между Виталием Веркеенко и Алексеем ЛИТВИНОВЫМ – политсовет «ЕР» в Приморье провел очень оживленную дискуссию по кадровому вопросу. На этот раз времени подумать и у членов конкурсной комиссии, и у депутатов Думы Владивостока будет гораздо больше – полтора месяца между завершением приема документов и голосованием в гордуме.

Евгений СИДОРОВ, фото Евгении ПРИЙМАК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: владивосток  единая россия  мэр  Веркеенко 



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