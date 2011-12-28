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Генконсул Японии поздравил спикера парламента Приморского края с избранием на должность

28 Декабря 2011, 18:25 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря, ZRPRESS. Генеральный консул Японии во Владивостоке Ито Нобуаки нанес протокольный визит председателю Законодательного Собрания Приморского края Евгению Овечкину.

В начале встречи г-н Ито поздравил Евгения Овечкина с избранием на должность председателя Законодательного Собрания Приморского края и выразил готовность обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества в рамках более продолжительной встречи. Генеральный консул Японии во Владивостоке передал спикеру краевого парламента искреннюю благодарность японского народа жителям Приморья за помощь и поддержку после постигшего Японию землетрясения и разрушительного цунами в марте 2011 года.

Как отметил г-н Ито, ему хотелось бы сохранить дружеские отношения, сложившиеся с Законодательным Собранием Приморья, а также продолжить взаимовыгодное сотрудничество с Приморским краем.

Евгений Овечкин в свою очередь поблагодарил генерального консула за поздравление и заметил, что г-н Ито стал первым представителем дипломатического корпуса, который посетил с протокольным визитом Законодательное Собрание нового созыва. Он отметил, что Япония и Приморский край не только территориально близки, но и успешно развивают экономические и культурные связи. Спикер выразил удовлетворение возрастающим интересом к нашему региону со стороны японских деловых кругов. "На фоне растущего товарооборота между Японией и Россией, радует желание японских автомобильных компаний наладить в Приморском крае свое производство, хотелось бы, чтобы наш край стал дальневосточной столицей автомобилестроения", - сказал Евгений Овечкин.

Ито Нобуаки заверил, что приложит все усилия для расширения двусторонних связей, сообщает пресс-служба ЗС ПК.

Автор: Пресс-служба ЗС ПК
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