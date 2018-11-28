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Педагогам Приморья повышают заработную плату

28 Ноября 2018, 16:29 | Приморье

Беспрецедентные законы в поддержку работников образования дополнились новыми нормами

Законодательное собрание Приморского края в среду, 28 ноября приняло сразу в трех чтениях два краевых закона, которые позволят повысить заработную платы работникам сферы образования региона и существенно улучшить материально-техническую базу учреждений. Новые законы, инициированные врио губернатора Олегом Кожемяко, дополнят  ранее принятые нормативные акты, направленные на повышение качества образования в регионе и привлечение в отрасль педагогических кадров.

На рассмотрение депутатов было представлено два законопроекта – «О субвенциях на обеспечение  государственных гарантий  реализации прав на получение  общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального общего, дополнительного образования детей в  муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края» и «О субвенциях на обеспечение  государственных гарантий реализации  права на получение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного образования  в муниципальных дошкольных  образовательных организациях Приморского края».

Представляя  инициативу врио губернатора Приморского края  вице-губернатор Приморского края Константин Межонов подчеркнул, что принятие законов позволит кардинально решить проблему в образовании и ликвидировать существующий дисбаланс, когда индексации окладов  технических работников школ в настоящее время  больше средств, чем у некоторых педагогов. Кроме того, нормативный акт позволит уравнять оклады во всех муниципальных образования: от Владивостока до Тернейского района.

По словам Константина Межонова, закон позволит также увеличить норматив расходов в дошкольных учреждениях Приморского с 715 рублей на одного воспитанника до 2715 рублей. Это даст возможность существенно обновить  материальную базу, скажется на качестве образования, привлечет в сферу образования новые кадры. Так детские сады смогут приобретать новую мебель,  инвентарь, что ранее практически повсеместно делалось только за родительские средства.

С принятием закона будут выполнены требования дорожных карт по достижению целевых показателей майских указов президента.

Принятие законов потребует дополнительного увеличения краевого бюджета в 1,4 млрд и 1,3 млрд соответственно.

Ранее Законодательное собрание приняло беспрецедентный пакет законов, направленный в том числе на поддержку работников сферы образования. Документы предусматривают, в частности, компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг педагогам, проживающим и работающим в сельской местности и соответствующие денежные выплаты городским педагогам. Кроме того, для привлечения молодых специалистов в школы начинают действовать дополнительные льготы. С этого момента они могут рассчитывать на получение единовременной денежной выплаты от 300 тыс. рублей, в течение трёх лет после поступления на работу ежемесячно получать к окладу 10 тысяч рублей, компенсировать оплату 50 процентов расходов на найм жилья и раз в три года получать компенсацию на санаторно-курортное лечение.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: кожемяко  выборы  образование  зарплата 



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