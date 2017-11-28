Уссурийские депутаты пошли на повышение

Парламентарии утвердили на должность председателя комитета Заксобрания Приморья своего коллегу, уссурийского депутата Сергея Ищенко

В ходе внеочередной сессии Законодательного собрания Приморского края депутаты проголосовали за освобождение Александра КОСТЕНКО от должности председателя комитета по экономической политике и собственности в связи с его переходом на должность первого вице-губернатора. На освободившуюся вакансию члены профильного комитета предложили своего коллегу, заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности Сергея ИЩЕНКО. Парламентарии своим голосованием утвердили предложенную кандидатуру уссурийского депутата-единоросса, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Депутаты подчеркнули, что высокую планку в деятельности комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края, которую поднял суперпрофессионал приморской экономики и финансов Александр Костенко, достойно сможет удержать и развивать новый председатель комитета – уссуриец Сергей Ищенко. Среди коллег-парламентариев он пользуется авторитетом как депутат-производственник – ведь уже более 35 лет он успешно развивает бизнес. В Ассоциацию «Никольск», которой руководит Сергей Ищенко, на сегодняшний день входит 19 предприятий, выпускающих на рынок Дальнего Востока более 700 наименований товаров. Это продукция рыбной переработки, колбаса, замороженные полуфабрикаты, кулинария с морской капустой, хлебобулочные изделия и торты, пирожные, и многое другое. Помимо производственных мощностей, Ассоциация развивает собственные форматы розничной торговли: в фирменных магазинах «Никольск» и «Ветеран» продукты питания, выпускаемые предприятиями, продаются без торговых наценок.

Отметим, что первое предприятие Ассоциации «Никольск» начиналось с 60 человек, а сегодня на производстве трудятся более тысячи работников. Все это время Сергей Ищенко не только успешно руководит предприятием, открывая новые направления бизнеса, но активно занимается научной деятельностью. Без отрыва от производства Сергей Анатольевич защитил в 1990 году в Москве диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, а в 2010 году – диссертацию доктора технических наук. С 2011 года решением Высшей аттестационной Комиссии РФ ему присвоено учёное звание профессора. Сергей Ищенко – автор более 160 научных работ, книг, учебников, статей, патентов и изобретений. В своих интервью в газетах и журналах Сергей Анатольевич профессионально анализирует вопросы сельского хозяйства, пищевой индустрии, образования в вузах и, конечно, политические процессы. Не удивительно, что в 2009 году именно Сергею Ищенко, первому среди пищевиков в Приморском крае, указом президента России было присвоено звание – Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации.

Так что жители региона могут быть уверены: тяжеловес приморской политики Александр Костенко передал руководство комитетом по экономической политике и собственности краевого парламента в надёжные руки.

Ищенко Сергей Анатольевич родился 18 марта 1961 года в селе Хороль Хорольского района Приморского края. В 1982 году с отличием окончил Приморский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер–механик». Прошел производственный путь от рядового мастера до директора завода. С 2006 года был избран депутатом Думы Уссурийского городского округа в двух созывах, возглавлял комиссию по экономической политике, промышленности, землепользованию и сельскому хозяйству. В 2011 году Сергей Ищенко избран депутатом Законодательного собрания Приморского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9. С декабря 2012 года Сергей Ищенко – член регионального политического совета приморского регионального отделения ВПП «Единая Россия», член комиссии регионального политического совета по работе с обращениями граждан. В сентябре 2016 года избран депутатом Законодательного собрания Приморского края шестого созыва по списку «Единой России», занимал пост заместителя председателя комитета Законодательного собрания по экономической политике и собственности. Награжден почетными грамотами Государственной Думы РФ, Министерства сельского хозяйства, губернатора Приморского края, а также Счётной палаты Приморского края и Думы Уссурийского городского округа. Имеет более 20 медалей и нагрудных знаков.

Елена ЛЕНСКАЯ.