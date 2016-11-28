В Приморском крае 19 построек признаны незаконными

Об этом стало известно на семинаре для застройщиков, организованном инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Представители надзорного органа на базе учебного центра Примгосэкспертизы провели большой семинар по теме «Практическое применение законодательства при строительстве объектов капитального строительства». Участие в нем приняли более 60 представителей строительных организаций Приморского края.

Специалисты инспекции рассказали о типичных ошибках, допускаемых застройщиками и подрядными организациями при строительстве и реконструкции объектов, об обязательствах застройщиков в части соблюдения пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности в процессе.

Особое внимание застройщиков обратили на необходимость строительного контроля, «обязательного процесса, для того чтобы экономия средств и сжатые сроки строительства не сказывались на качестве возводимого объекта».

«Если застройщик игнорирует обязательные требования градостроительного законодательства и недолжным образом осуществляет строительный контроль, то основной задачей инспекции является выявление подобных фактов и принятие всех возможных мер в рамках своих полномочий по недопущению продолжения строительства данных объектов до устранения выявленных нарушений. Крайняя мера – направление искового заявления в суд об административном приостановлении деятельности лица, осуществляющего строительство», – подчеркнули в инспекции.

Участники обсудили последние изменения федерального законодательства, регулирующего строительное производство в части корректировки проектной документации и получения заключения экспертизы проекта, проведения строительно-технической экспертизы, назначаемой судом, а также нового порядка членства в саморегулируемых организациях, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Отдельно рассмотрены вопросы обеспечения в проектируемых и строящихся зданий благоприятных условий для маломобильной категории граждан, мы призываем застройщиков формировать так называемую безбарьерную среду, обеспечивающую беспрепятственный и равный доступ инвалидов и маломобильных групп граждан к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры», – сообщили эксперты.

Затронули на семинаре и актуальную тему самостроев, обратив внимание застройщиков на правовые последствия незаконного возведения объектов.

«Наличие свидетельства о собственности, если оно получено в недобросовестном порядке, не является препятствием для признания постройки самовольной. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующие права собственника на объект капитального строительства, не могут подменять нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации, касающиеся вопросов строительства указанных объектов. И данная постройка подлежит сносу за Ваш счет», – подчеркнули специалисты ведомства.

В текущем году в Приморье 19 построек признаны самовольными на основании исковых заявлений инспекции. Еще часть заявлений по незаконным объектам находится на рассмотрении в судах, но эти показатели явно меньше, чем в предыдущие годы. Это говорит о том, что работа инспекции регионального строительного надзора приносит свои плоды.

Отметим, снос незаконных построек – принципиальная позиция власти в работе с недобросовестными застройщиками, неоднократно подчеркивал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

«Я не придерживаюсь политики тотального сноса уже возведенных строений. В ситуациях, когда застройщик нарушил градостроительные нормы, но готов исправить, надо идти навстречу и искать разумный компромисс. Компромисс заключается в том, чтобы выявлять незаконные постройки на ранней стадии и работать с застройщиком по устранению нарушений. Однако там, где недобросовестный строитель намеренно нарушает законодательство и наносит урон культурно-историческому наследию, позиция власти непреклонна. И после того, как мы снесем несколько незаконных построек, а мы это сделаем, застройщики вспомнят о необходимости соблюдения закона», – заявлял глава региона, комментируя историю с незаконной постройкой возле дома Элеоноры Прей – объекта культурного наследия края.

Демонтаж скандального самостроя начнется после процедуры определения подрядчика. Средства на демонтаж незаконной постройки предусмотрены в бюджете Приморского края. По мнению главы края, это разумное решение, которое позволит сохранить исторический центр города.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.