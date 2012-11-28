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Владимир Миклушевский ответит на вопросы приморцев в прямом эфире
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. Прямой эфир с губернатором Приморского края состоится 29 декабря. Трансляция пройдет в эфире сразу нескольких телеканалов и радиостанций Приморья. Владимир Миклушевский ответит на вопросы телезрителей в прямом эфире, в течение всей передачи можно будет задать свой вопрос по телефону, SMS и электронной почте.
Предыдущая программа «Разговор с губернатором» прошла в эфире ГТРК «Владивосток» и Общественного телевидения Приморья 17 ноября, ее продолжительность составила 42 минуты. В рамках передачи были затронуты темы, актуальные сегодня в крае – модернизация здравоохранения, инвестиционные проекты и многие другие, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
За неделю до выхода программы на сайтах ГТРК «Владивосток» и Общественного телевидения Приморья были открыты формы для приема вопросов губернатору от жителей края. Главе региона пришло более 500 вопросов. Ограниченное время программы, по понятным причинам, не позволило озвучить их все в эфире. Ответы на все обращения будут направлены до конца года.
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здравствуйте. обращаюсь к вам с таким вопросом:когда повысят зарплату для работников транспортного и рыбодобывающего флота?я и мой муж уже давно ходим в море и не можем не то что купить квартиру, а даже порой свести концы с концами!смешная зарплата за адский труд и огромную психологическую нагрузку 25-35 тысяч рублей!!!я понимаю, что это больше чем на берегу(сама по образованию фельдшер, а муж-технолог), но все таки!и без собственного жилья и прописки очень проблематично устроится к примеру в поликлинику или на скорую. максимум -это уборщица или продавец!а сколько стоит переделать на новые старые документы?это настоящее вымогательство со стороны правительства!!!я понимаю, что у вас и без того проблем и забот хватает, но поймите и нас!мы тоже люди и хотим жить нормально!и если уж работь то зарабатывать!