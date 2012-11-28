Владимир Миклушевский ответит на вопросы приморцев в прямом эфире

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. Прямой эфир с губернатором Приморского края состоится 29 декабря. Трансляция пройдет в эфире сразу нескольких телеканалов и радиостанций Приморья. Владимир Миклушевский ответит на вопросы телезрителей в прямом эфире, в течение всей передачи можно будет задать свой вопрос по телефону, SMS и электронной почте.

Предыдущая программа «Разговор с губернатором» прошла в эфире ГТРК «Владивосток» и Общественного телевидения Приморья 17 ноября, ее продолжительность составила 42 минуты. В рамках передачи были затронуты темы, актуальные сегодня в крае – модернизация здравоохранения, инвестиционные проекты и многие другие, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

За неделю до выхода программы на сайтах ГТРК «Владивосток» и Общественного телевидения Приморья были открыты формы для приема вопросов губернатору от жителей края. Главе региона пришло более 500 вопросов. Ограниченное время программы, по понятным причинам, не позволило озвучить их все в эфире. Ответы на все обращения будут направлены до конца года.