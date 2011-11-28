В Приморском крае кандидат в депутаты Галуст Ахоян нанял 7000 «агитаторов»

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. В Приморском крае на встрече с избирателями в Кавалеровском горном техникуме кандидат в депутаты Законодательного Собрания ПК, единоросс Галуст АХОЯН не стал уходить от ответа на острые вопросы.



И заявил в ответ на вопрос о «подкупе в законе», что он уже заключил договоры с 6-ю тысячами агитаторов по 15-му избирательному округу, а всего он намерен заключить 7 тыс. договоров на агитацию. И потратить на это ему не жалко 3,5 млн руб.

А что, закон позволяет иметь кандидату избирательный фонд в размере до 10 млн руб. Другое дело, что остальные кандидаты по 15-му округу не столь богаты, как бизнесмен Ахоян, и не могут себе позволить заключать платные договоры на агитацию. Получается, у кого денег больше, тот и, скорее всего, депутатом станет! Тогда к чему процедура выборов? Не лучше ли сразу назначать депутатами тех, кто побогаче! Ведь состязаться с денежными мешками от «Единой России» у кандидатов-не-единороссов просто нет возможности.