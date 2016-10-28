Владимир Миклушевский вошел в ТОП-10 рейтинга эффективных губернаторов в сфере ЖКХ

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский по итогам сентября существенно усилил позиции в рейтинге эффективных глав субъектов РФ в сфере ЖКХ, поднявшись сразу на 11 пунктов, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Рейтинг подготовлен экспертами «Медиалогии». В него вошли 50 из 85 глав регионов, имеющих наиболее яркую активность в сфере ЖКХ. По итогам сентября Владимир Миклушевский занимает 9 место с МедиаИндексом 362,23.

Первое место в рейтинге занимает мэр Москвы Сергей Собянин. На второй строчке находится руководитель Московской области Андрей Воробьев, замыкает тройку лидеров глава Тульской области Алексей Дюмин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.