Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье собираются удалить графу "против всех" не опробовав
Протестное голосование может вновь стать недоступным для избирателей Приморского края. До конца года краевым законодателям предстоит определиться, нужна ли графа «против всех» на муниципальных выборах.
Напомним, что президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон о возвращении графы «против всех» на муниципальные выборы лишь несколько месяцев тому назад. Однако в федеральном законодательстве содержится оговорка о том, что регионы вправе самостоятельно принимать решение, вводить ли графу «против всех» или нет. В Приморском крае, судя по всему, предпочтение отдано второму варианту: 21 октября краевая Избирательная комиссия направила в Законодательное Собрание проект изменений в Избирательный кодекс, который не предусматривает кандидата «против всех» на муниципальных выборах. Инициаторы законопроекта полагают, что исключение графы «против всех» из бюллетеней на местных выборах обеспечит «бОльшую эффективность и результативность избирательных процедур и избирательной системы в целом».
Как ожидается, судьба графы «против всех» решится на октябрьском или ноябрьском заседании ЗС ПК. Уже сейчас ясно, что оппозиционные фракции выступят против документа, однако голосов «Единой России» для принятия нужного решения хватит. Что касается выборов регионального и федерального уровня, то по этому поводу федеральный законодатель высказался однозначно: графы «против всех» на них пока не будет.
Добавим, что если проводимая сейчас реформа МСУ не будет предусматривать иного, то в 2015 году должны состояться выборы главы в девяти муниципалитетах Приморья, а новый состав депутатов определят в 10 муниципалитетах.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- С сенаторами у Приморья будет всё пучком
- Тарасенко взял курс на развитие
- Жириновский благословил одного из кандидатов на пост губернатора Приморья
- Стал известен еще один кандидат на пост губернатора Приморья
- Приморье накроет волна протестных митингов
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
- Приморский край определился с датой выборов губернатора
- Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."
- Приморцы больше не смогут выбирать мэров и глав администраций
Новости раздела
- С сенаторами у Приморья будет всё пучком
- Июньский импульс
- Тарасенко взял курс на развитие
- Жириновский благословил одного из кандидатов на пост губернатора Приморья
- Стал известен еще один кандидат на пост губернатора Приморья
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин