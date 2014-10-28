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В Приморье собираются удалить графу "против всех" не опробовав

28 Октября 2014, 13:25 | Приморье

Протестное голосование может вновь стать недоступным для избирателей Приморского края. До конца года краевым законодателям предстоит определиться, нужна ли графа «против всех» на муниципальных выборах.  

Напомним, что президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон о возвращении графы «против всех» на муниципальные выборы лишь несколько месяцев тому назад. Однако в федеральном законодательстве содержится оговорка о том, что регионы вправе самостоятельно принимать решение, вводить ли графу «против всех» или нет. В Приморском крае, судя по всему, предпочтение отдано второму варианту: 21 октября краевая Избирательная комиссия направила в Законодательное Собрание проект изменений в Избирательный кодекс, который не предусматривает кандидата «против всех» на муниципальных выборах. Инициаторы законопроекта полагают, что исключение графы «против всех» из бюллетеней на местных выборах обеспечит «бОльшую эффективность и результативность избирательных процедур и избирательной системы в целом». 

Как ожидается, судьба графы «против всех» решится на октябрьском или ноябрьском заседании ЗС ПК. Уже сейчас ясно, что оппозиционные фракции выступят против документа, однако голосов «Единой России» для принятия нужного решения хватит. Что касается выборов регионального и федерального уровня, то по этому поводу федеральный законодатель высказался однозначно: графы «против всех» на них пока не будет.   

Добавим, что если проводимая сейчас реформа МСУ не будет предусматривать иного, то в 2015 году должны состояться выборы главы в девяти муниципалитетах Приморья, а новый состав депутатов определят в 10 муниципалитетах.

Артем СТРОГИН.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: выборы 



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