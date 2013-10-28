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В Приморье один из ближайших сподвижников Сергея ДАРЬКИНА может стать первой "жертвой" закона

28 Октября 2013, 14:00 | Приморье

«Национализация элит», которая началась после принятия закона о запрете на обладание иностранными финансовыми инструментами, докатилась и до Приморья. Первым из «национализированных» политиков может стать один из ближайших сподвижников экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА, в недавнем прошлом – председатель краевого парламента Евгений ОВЕЧКИН. Однако будет ли создан прецедент - большой вопрос - закон пока скорее на стороне бывшего спикера.

На неделе прокуратура обнаружила у экс-спикера ЗС ПК и его супруги акции иностранных компаний. В краевой парламент поступило соответствующее письмо с информацией о нарушении запрета и предложением рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Овечкина. При этом документ из прокуратуры должен быть рассмотрен на заседании специально сформированной комиссии по контролю за достоверностью сведений об имуществе и доходах депутатов ЗС ПК, а затем – на заседании краевого парламента. Правда, краевой закон "О статусе депутата Законодательного Собрания" предусматривает возможность лишения «проштрафившегося» депутата кресла лишь на тех, кто был избран после дня вступления в силу запрета на иностранные активы.

В неофициальных беседах депутаты краевого парламента признают, что удаление бывшего спикера станет еще одним доказательством все возрастающего контроля за депутатским корпусом со стороны исполнительной власти. Но в то же время для «Единой России» уход Овечкина будет несомненным плюсом: партия, имеющая крайне шаткое большинство в ЗС ПК и разногласия внутри фракции, вместо непокорного соратника Сергея Дарькина получит еще одного хорошо управляемого депутата.

Судьба Евгения Овечкина, который сейчас находится под домашним арестом и серьезно болеет, может решиться уже 30 октября, когда Заксобрание соберется на очередную сессию. Если представление прокуратуры будет удовлетворено, это станет первым случаем лишения мандата из-за любви к зарубежным активам и первым случаем, когда бывший председатель парламента досрочно покидает депутатский корпус.

В заключение остается добавить, что недавно профильный комитет парламента Приморья одобрил поправки, которые дают право депутатам самим инициировать проверку достоверности сведений в декларациях своих коллег, если эти сведения вызывают сомнения. Наблюдатели полагают, что это сделано в том числе во избежание имиджевых скандалов в будущем, чтобы ошибки в декларациях исправлялись раньше, чем прокуратура вынесет сор из избы.

Андрей СЕРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: Овечкин  закон  партии  акции  депутаты  Дарькин  ЗС ПК  единая россия 



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Комментарии

  • mfrc15:30, 28.10.2013#

    вор у вара дубину украл!

  • ВасЯ11:23, 29.10.2013#

    А почему Овечкин еще не в тюрьме? А потому, что Украл 35000000, а не 10000 рублей.

  • AlexZander11:31, 29.10.2013#

    Ну охренеть теперь!!! Смешно смотреть на этот закон якобы борьбы с коррупцией, когда обнаруживают, что у этих собак миллиарды зарыты за бугром, а им всего лишь говорят: "Атата, нехорошо воровать!! Отдавай мандат"!!! Борьба с коррупцией - это реальные сроки и КОНФИСКАЦИЯ!!!!!!!!!!

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