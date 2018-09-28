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Врио губернатора: Через выборы в Приморье я уже проходил

28 Сентября 2018, 13:22 | Приморье

Самовыдвиженец Кожемяко рассчитывает на поддержку нескольких партий

Олег КОЖЕМЯКО, на этой неделе назначенный на пост врио губернатора Приморского края и обозначивший желание участвовать в новых выборах главы региона, подтвердил, что на выборы пойдет самовыдвиженцем. Заявление об этом Кожемяко сделал в ходе брифинга для приморских СМИ в пятницу, 28 сентября.  

- Безусловно, участие в выборах я принимать буду. Конечно, это серьезный, ответственный шаг. Принимать участие буду как самовыдвиженец, но при поддержке тех партий, которые окажут мне доверие. Их может быть не одна, а несколько, - отметил Олег Кожемяко.   

Бывший депутат Законодательного Собрания Приморского края и представитель ЗС ПК в Совете Федерации, Олег Кожемяко напомнил, что уже имеет опыт участия в избирательных кампаниях в Приморье. Поэтому к предстоящей схватке за пост главы края новый врио губернатора относится спокойно.

- Это нормальная предвыборная кампания, нормальная борьба, которая должна быть честной и открытой. Она всегда побуждает человека проявлять свои лучшие качества, поэтому я думаю, что любой мой оппонент будет достойным соперником, - подчеркнул Кожемяко.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: партии  выборы  кожемяко 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј13:56, 28.09.2018#

    Ваша предвыборная компания г. Кожемяко уже началась с обмана избирателей о какой честности Вы говорите. О каком самовыдвижении Вы говорите если Вы активный член партии Единая Россия!!!!

  • ................14:03, 28.09.2018#

    Это уже не обман, а ЛОХТРОН. . . . Людей в наглую держат за Лохов. . . . . . Продолжай. . . . . . свидетель секты Едро. . . .

  • Псевдоним14:59, 28.09.2018#

    Как может говорить о честности человек, которого выбрали на Сахалине, и он резко сбежал? Как сука ребенок, мне тут не нравится, я в ту песочницу хочу. . . . . черт

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