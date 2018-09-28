Врио губернатора: Через выборы в Приморье я уже проходил

Самовыдвиженец Кожемяко рассчитывает на поддержку нескольких партий

Олег КОЖЕМЯКО, на этой неделе назначенный на пост врио губернатора Приморского края и обозначивший желание участвовать в новых выборах главы региона, подтвердил, что на выборы пойдет самовыдвиженцем. Заявление об этом Кожемяко сделал в ходе брифинга для приморских СМИ в пятницу, 28 сентября.

- Безусловно, участие в выборах я принимать буду. Конечно, это серьезный, ответственный шаг. Принимать участие буду как самовыдвиженец, но при поддержке тех партий, которые окажут мне доверие. Их может быть не одна, а несколько, - отметил Олег Кожемяко.

Бывший депутат Законодательного Собрания Приморского края и представитель ЗС ПК в Совете Федерации, Олег Кожемяко напомнил, что уже имеет опыт участия в избирательных кампаниях в Приморье. Поэтому к предстоящей схватке за пост главы края новый врио губернатора относится спокойно.

- Это нормальная предвыборная кампания, нормальная борьба, которая должна быть честной и открытой. Она всегда побуждает человека проявлять свои лучшие качества, поэтому я думаю, что любой мой оппонент будет достойным соперником, - подчеркнул Кожемяко.