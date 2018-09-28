Олег Кожемяко приступил к работе в Приморье

Нового врио губернатора официально представили в администрации края

28 сентября врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО прибыл во Владивосток. Утром в здании администрации Приморья его официально представили краевым чиновникам и депутатам, представителям общественности и деловых кругов края.

Как обычно происходит в подобных случаях, первым слово взял полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Он зачитал изданный 26 сентября указ Владимира ПУТИНА о замене Андрея ТАРАСЕНКО на Олега Кожемяко в должности врио губернатора Приморья. Кроме того, Трутнев дал краткую характеристику работе Кожемяко в Амурской области и на Сахалине, где, по словам полпреда, сегодня «реализуются крупнейшие инвестиционные проекты» и «активизирована борьба с коррупцией».

- Приморье – это особый регион, «восточные ворота» России. Сегодня 47 процентов всех инвестиций, приходящих на Дальний Восток, идет через Приморье. Но очень многое еще надо сделать для того, чтобы эти инвестиции сказались на жизни людей, чтобы повысилось качество здравоохранения и образования, чтобы были отремонтированы существующие и построены новые дороги. Работы много. Я уверен в том, что Олег Николаевич с этой работой справится. Необходимо реализовать все задачи, поставленные президентом, создать лучшие условия для жизни людей, - напутствовал нового главу Приморья Юрий Трутнев.

- Я искренне рад вернуться домой и рад видеть здесь множество знакомых лиц, - Олег Кожемяко почти дословно повторил фразу Андрея Тарасенко, произнесенную год назад. – Работы впереди достаточно много. Есть и трудности, но мы никогда не боялись их преодолевать. Уверен, что совместными усилиями мы сумеем сделать жизнь в Приморье лучше для всех слоев населения. Опираясь на ваш опыт, на те знания, которые получены мной, на лучшую практику Российской Федерации, мы сделаем так, чтобы Приморье было процветающим регионом.

В свою очередь, ушедший в отставку Андрей ТАРАСЕНКО поблаголдарил всех собравшихся за поддержку и пожелал новому врио губернатора сделать Приморье «достойным, хорошим, процветающим краем».

Как отметил Олег Кожемяко на первом брифинге для СМИ, в ближайшее время он намерен сосредоточиться на вопросах, связанных с подготовкой Приморья к зиме и формированием краевого бюджета на 2019 год.

- Первое, что нужно сделать, – определиться с текущей ситуацией в крае. Идет подготовка к зиме, чтобы с 1 октября начать отопительный сезон в северных районах. Сейчас идет формирование бюджета, а это основные направления, с которыми будет жить край в 2019 году. Мы все эти моменты рассмотрим, а потом будут встречи с населением, изучение тех проблем, которые волнуют жителей Приморья.

По итогам церемонии невыясненной осталась лишь судьба «мастерка от Трутнева», который полпред год назад вручил Андрею Тарасенко для достройки «Хаяттов» во Владивостоке.

- Я Олега Николаевича знаю достаточно давно. Думаю, что ему инструменты вручать не надо – ему надо помогать. Поэтому обойдемся без символических подарков, - прокомментировал ситуацию Юрий Трутнев.