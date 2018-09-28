www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.84 р. 100 JPY: 58.41 р.
EUR: 77.04 р. 10 CNY: 95.73 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"

28 Сентября 2018, 11:22 | Приморье

Бывшего врио губернатора проводили аплодисментами

Андрей ТАРАСЕНКО, почти год исполнявший обязанности губернатора Приморья, поделился своими впечатлениями от работы. Отвечая на вопросы журналистов после церемонии представления нового врио – Олега КОЖЕМЯКО, экс-глава региона пообещал навещать край в будущем, поскольку его новая работа будет «всегда связана с портами».

- Считаю, что я здесь пахал. Надо было сделать очень многое, и сделать быстро. У меня такой работы не было даже на подводных лодках, - отметил Андрей Тарасенко.

В ходе церемонии представления нового главы края бывший врио губернатора поблагодарил всех за поддержку. Ответом на эти слова стали аплодисменты аудитории. По завершении официальной части Андрей Тарасенко еще долго общался с теми, кто работал под его началом в течение последнего года. 

Отвечая на вопрос «Золотого Рога», бывший врио губернатора сказал, что его деятельность «всегда будет связана с портами», поэтому он планирует бывать в Приморском крае и в дальнейшем.

Напомним, что Андрей Тарасенко был назначен врио губернатора Приморья 4 октября 2017 года после отставки Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. 16 сентября 2018 года он получил большинство голосов во втором туре выборов главы Приморья, однако результаты выборов были отменены Избирательной комиссией Приморского края. 26 сентября новым врио губернатора Приморья стал Олег КОЖЕМЯКО, с 2015 года возглавлявший Сахалин.  

Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ЛДПР  Путин  единая россия  урна  тарасенко  подкуп  скандал  выборы  шпорт  КПРФ  Справедливая Россия  избирком  бюллетень  ищенко  провал  кожемяко  президент 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru