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Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
Бывшего врио губернатора проводили аплодисментами
Андрей ТАРАСЕНКО, почти год исполнявший обязанности губернатора Приморья, поделился своими впечатлениями от работы. Отвечая на вопросы журналистов после церемонии представления нового врио – Олега КОЖЕМЯКО, экс-глава региона пообещал навещать край в будущем, поскольку его новая работа будет «всегда связана с портами».
- Считаю, что я здесь пахал. Надо было сделать очень многое, и сделать быстро. У меня такой работы не было даже на подводных лодках, - отметил Андрей Тарасенко.
В ходе церемонии представления нового главы края бывший врио губернатора поблагодарил всех за поддержку. Ответом на эти слова стали аплодисменты аудитории. По завершении официальной части Андрей Тарасенко еще долго общался с теми, кто работал под его началом в течение последнего года.
Отвечая на вопрос «Золотого Рога», бывший врио губернатора сказал, что его деятельность «всегда будет связана с портами», поэтому он планирует бывать в Приморском крае и в дальнейшем.
Напомним, что Андрей Тарасенко был назначен врио губернатора Приморья 4 октября 2017 года после отставки Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. 16 сентября 2018 года он получил большинство голосов во втором туре выборов главы Приморья, однако результаты выборов были отменены Избирательной комиссией Приморского края. 26 сентября новым врио губернатора Приморья стал Олег КОЖЕМЯКО, с 2015 года возглавлявший Сахалин.
Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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