Депутаты Госдумы нового созыва от Приморья работают уже год

Подмечено, что они заглядывают в регион намного чаще своих предшественников

Седьмой созыв Государственной Думы РФ готовится отметить год с начала своей работы, а значит, впору подвести некоторые итоги деятельности представителей Приморского края в федеральном парламенте, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Можно с уверенностью говорить, что приморцы ориентированы не на количественные показатели и не ставят задачу внести десяток-другой законопроектов в первую же сессию. Кто-то из парламентариев больше востребован как партийный функционер, а кто-то стремятся по максимуму проявить себя в родном регионе, будто и не уезжал в Москву.

Напомним, что по итогам голосования 18 сентября 2016 года в ГД РФ от Приморского края по одномандатным округам были избраны краевые депутаты Сергей СОПЧУК и Виктория НИКОЛАЕВА, а также мэр Артема Владимир НОВИКОВ. По партийному списку «Единой России» в Госдуму от региона во второй раз прошел Виктор ПИНСКИЙ, долгое время возглавлявший Федерацию профсоюзов Приморского края. Коммунист-списочник Алексей КОРНИЕНКО также второй срок подряд представляет интересы группы регионов ДФО, в которую входит и Приморский край.

В мае 2017 года руководство ЛДПР решило передать вакантный думский мандат лидеру приморских «сколов ЖИРИНОВСКОГО» Андрею АНДРЕЙЧЕНКО (хотя формально за Приморье во фракции ЛДПР отвечает избранный от Свердловской области Игорь ТОРОЩИН, а Андрейченко в ГД представляет другой регион). Наконец, справедливоросс Олег НИЛОВ, избранный по списку в Санкт-Петербурге, закреплен также за Приморьем и Сахалином.

Успели везде

Если оценивать деятельность приморских депутатов ГД исключительно по количеству законопроектов, авторами которых они выступили, а также выступлений на заседаниях, может показаться, что парламентарии из нашего региона не слишком усердствуют в работе на Охотном ряду. Впрочем, оценки по формальным признакам вряд ли пригодны для работы, оценку которой в конечном счете дают избиратели.

Например, экс-мэр Артема Владимир Новиков выступил соавтором нескольких законопроектов о внесении изменений в КоаП и Налоговый кодекс РФ. А законопроектов, автором которых является Серей Сопчук, на сайте федерального парламента нет вовсе. Однако политик продолжает следить за вопросами, которыми плотно занимался еще в ранге краевого депутата, например, за достройкой Приморского окнодиспансера. Кроме того, у опытного аппаратчика Сопчука появилась дополнительная нагрузка по партийной линии: вскоре после избрания в Госдуму он стал межрегиональным куратором «ЕР» в Приморье, в Якутии и на Сахалине. Работающий в ГД РФ уже второй созыв Виктор Пинский все больше погружается в деятельность, связанную с координацией работы Госдумы и партийных структур «Единой России». В новом созыве ГД политик стал одним из первых заместителей председателя думской фракции «ЕР», возглавив одну из внутрифракционных групп. В январе 2017 года у Пинского состоялось очередное продвижение по партийной линии - он, единственный из дальневосточников, вошел в президиум Генсовета «Единой России».

Вообще, стремление продолжать активную политическую деятельность в родном регионе после избрания в ГД стало одной из отличительных черт приморцев в седьмом созыве Госдумы. Если раньше парламентарии, получившие мандаты благодаря приморским избирателям, вспоминали о регионе ближе к очередным выборам, то нынешнее поколение федералов работает по-иному. Например, некогда единственный представитель ЛДПР в Думе Владивостока Андрей Андрейченко, несмотря на переход в Госдуму РФ, принял самое активное участие в избирательной кампании - политик нашел время лично встречаться с избирателями в разных муниципалитетах Приморья. А после выборов, протестуя насчет их итогов, предпринял голодовку - что нехарактерно для федеральных депутатов уже лет эдак 15. Уже упоминавшийся Сергей Сопчук выступил с инициативой создания на своем избирательном округе вертикали законодательной власти - структуры, в рамках которой депутаты федерального, краевого и муниципального уровня вместе работали бы над решением важных для конкретной территории вопросов. А депутат по округу №64 Виктория Николаева активно интересовалась вопросами перевалки угля в Находке, подружившись с одним из терминалов и акцентировав внимание на том, что на первом месте должны стоять вопросы экологии, а не интересы бизнеса.

Избранный по списку КПРФ Алексей Корниенко за последний год бывал в Приморье не столь часто, как раньше. Голодовок не объявлял, предпочитая им проверенные и не менее действенные методы. Так, приморские коммунисты активно использовали его депутатский статус - в частности, обращение Корниенко в Следственный комитет позволило довести прошлогодний выборный скандал, в центре которого оказалась экс-депутат Думы Владивостока Зинаида КИМ, до уголовного дела. Сегодня по аналогичному сценарию члены приморского КПРФ пытаются добиться возбуждения уголовного дела по фактам стычек на привокзальной площади Владивостока в ходе митинга 12 июня. Из законодательных инициатив Корниенко можно отметить законопроект о применении районных коэффициентов при определении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии дальневосточников, который ГД может рассмотреть в ходе осенней сессии.

- Депутаты-одномандатники более активны по всем параметрам. Они больше ориентированы на то, чтобы показать избирателям конкретные результаты своей работы и повысить свои шансы на будущих выборах, - уверен директор Дальневосточного консалтингового центра Петр ХАНАС. - Важный аспект - продвижение интересов региона на федеральном уровне, которое, впрочем, может быть непубличным. Если же говорить о взаимодействии избранных в прошлом году депутатов Госдумы с региональной властью, то представители «Единой России», по понятным причинам, имеют больше возможностей для такого общения и влияния на принятие решений.

По степени активности в информационном пространстве, по мнению Петра Ханаса, лидируют Сергей Сопчук и Виктория Николаева. Их коллега Владимир Новиков в плане работы в медийном поле и социальных сетях пока отстает - информацию о его работе нужно долго искать, а избиратели тратить на это время не будут, констатирует эксперт.

- Депутаты призваны обеспечивать коммуникацию между властью и населением. И если депутат не может в полной мере обеспечить информационную открытость, можно сказать, что он не в полной мере исполняет свои обязанности. В будущем это может повлиять и на рейтинг партии, - отметил политолог.

Не забыли о друзьях

Показательно, что работа в федеральном парламенте оставляла приморским депутатам ГД время на решение своих политических задач в родном регионе. Избравшиеся в Госдуму политики поспособствовали карьерному росту своих соратников, оставшихся работать в Приморье. Например, новым главой Артема стал «вечный» заместитель Владимира Новикова Александр АВДЕЕВ, а бывший спикер Думы АГО Вячеслав КВОН возглавил Спасск-Дальний. О сохраняющемся влиянии Виктора Пинского на процессы в родном регионе говорит хотя бы тот факт, что его протеже Владимир ИСАКОВ оказался единственным кроме Елены НОВИЦКОЙ депутатом Думы Владивостока, включенным в общую часть списка «ЕР» на очередных выборах. А протеже Сергея Сопчука - экс-глава Октябрьского района Приморья Сергей КУЗЬМЕНКО - стал вице-спикером Законодательного Собрания.

Карьерный взлет Андрея Андрейченко позволил еще более омолодить фракции ЛДПР в краевом парламенте и Думе Владивостока: вакансию в ЗС ПК заполнил Николай СЕЛЮК, а в гордуму по итогам выборов прошел координатор ЛДПР во Владивостоке Василий ВАСИЛЬЕВ. Поспособствовать росту своего окружения пыталась и Виктория Николаева, появившаяся на баннерах накануне праймериз в столице Приморья. Но, как известно, трамплином в большую политику предварительное голосование для «николаевских» так и не стало.

В интегральном рейтинге «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», подготовленном российскими политологами Дмитрием ГУСЕВЫМ и Алексеем МАРТЫНОВЫМ в июле 2017 года, приморские депутаты ГД расположились за пределами топ-50 наиболее эффективных депутатов. Виктория Николаева оказалась на 83-й позиции, Сергей Сопчук - на 95-й, Виктор Пинский - на 181-й, Владимир Новиков - на 273-й, Андрей Андрейченко - на 403-й, Алексей Корниенко - на 442-й. При составлении рейтинга анализировались четыре критерия: способность депутата мобилизовать сторонников, законотворческая деятельность, количество упоминаний о работе депутата в информационном поле, а также экспертные оценки работы депутата в «своем» регионе. Максимальный КПД в 70,09 балла получил вице-спикер ГД РФ, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей НЕВЕРОВ. Кроме того, следует отметить 42-е место в рейтинге Вячеслава ФЕТИСОВА, на протяжении восьми лет являвшегося представителем ЗС Приморья в Совете Федерации.

МНЕНИЕ

Людмила ТАЛАБАЕВА, представитель ЗС Приморского края в Совете Федерации:

- Приморскому краю повезло, что на федеральном уровне регион представляет большая команда - только от «Единой России» в Госдуму избрано четыре человека. Если говорить о взаимодействии Совета Федерации и Государственной Думы, то оно идет в основном по линии комитетов: например, комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию СФ, в который я вхожу, плотно взаимодействует с аналогичным комитетом Госдумы.

У каждого представителя Приморья в Федеральном Собрании есть свое направление деятельности - у меня, например, это вопросы рыбного хозяйства. Но для решения важных для Приморья вопросов мы, конечно же, объединяем усилия. Например, сейчас совместно с внутрифракционной группой Виктора ПИНСКОГО в Госдуме решаем вопрос об обновлении парка школьных автобусов в сельских районах Приморья, по этому вопросу мы обратились к министру образования и науки РФ Ольге ВАСИЛЬЕВОЙ.

Удалось наладить взаимодействие и с сенаторами, представляющими другие регионы ДФО. Благодаря объединению усилий нам удалось добиться принятия поправок в Налоговый кодекс РФ в части снижения налоговой нагрузки на оловодобывающие предприятия регионов ДФО - данная мера позволит стимулировать эту отрасль промышленности. Кроме того, совместно с сенатором В.А. Лебедевым стала автором поправок в закон о дальневосточном гектаре, связанных с выделением наделов в охотничьих угодьях.

Как представитель Законодательного Собрания в СФ я напрямую взаимодействую и с краевым парламентом - часто бываю на его заседаниях, на заседаниях комитетов и других мероприятиях; внимательно изучаю документы, которые обсуждает ЗС ПК. В частности, благодаря совместной работе с Законодательным Собранием принята поправка в Лесной кодекс РФ, давшая возможность приморцам заготавливать валежник для дров без длительной процедуры оформления разрешительных документов.