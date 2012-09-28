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В Приморский край прибыл зампред Правительства России Дмитрий Рогозин
28 Сентября 2012, 12:13 | Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября, ZRPRESS. 28 сентября в Приморский край прибыл заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.
В рамках визита зампред правительства России посетит Дальневосточный завод «Звезда» и строящиеся верфи «Звезда-DSME» (совместное предприятие ОСК и южнокорейской компании DAEWOO) и «Восток-Raffles» (совместное предприятие с китайско-сингапурской компанией Yantai Raffles). В поездке его будет сопровождать губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Затем Дмитрий Рогозин примет участие в заседании Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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