В Приморский край прибыл зампред Правительства России Дмитрий Рогозин

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября, ZRPRESS. 28 сентября в Приморский край прибыл заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.

В рамках визита зампред правительства России посетит Дальневосточный завод «Звезда» и строящиеся верфи «Звезда-DSME» (совместное предприятие ОСК и южнокорейской компании DAEWOO) и «Восток-Raffles» (совместное предприятие с китайско-сингапурской компанией Yantai Raffles). В поездке его будет сопровождать губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Затем Дмитрий Рогозин примет участие в заседании Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.