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Второе место займет…
Эксперты «Expert Group», анализирующие предстоящие осенью выборы губернатора, сохранили интригу
Судьбе второго места на выборах губернатора Приморья посвящен раздел в новом докладе центра «Expert Group», посвященном избирательной кампании-2018. По мнению экспертов, если для врио главы Приморья Андрея ТАРАСЕНКО избирательная кампания является способом повышения собственной легитимности, то от результатов остальных кандидатов зависят их собственные политические перспективы в «родных» партиях.
Как полагают авторы доклада, избирательная кампания в Приморье изначально приобрела «референдумный» сценарий, поскольку оппозиционные партии выдвинули «достаточно формальных кандидатов», которые стартовали довольно слабо. Отсюда вытекают достаточно скромные ожидания по поводу результатов оппонентов Андрея Тарасенко 9 сентября.
Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, как считают аналитики, в рамках избирательной кампании может получить поддержку партийного актива, молодежи и промышленного сектора. Результат Андрейченко на нынешних выборах губернатора в «Expert Group» прогнозируют на уровне 10-12%, что заметно выше 4,77% в 2014 году. Конкурировать с Андрейченко за второе место будет депутат ЗС Приморья от КПРФ Андрей ИЩЕНКО - его ожидаемый результат оценен в 10-15%.
Для председателя отделения «Справедливой России» в Приморье Алексея КОЗИЦКОГО участие в выборах-2018 является своеобразной попыткой сохранить свои позиции в региональной политической системе, учитывая возможное объединение «СР» с «Родиной» и «Российской партией пенсионеров за справедливость». А роль кандидата от РППС Юлии ТОЛМАЧЕВОЙ, как считают эксперты, сведется к оттягиванию голосов у коммуниста Ищенко. Результат Козицкого и Толмачевой в любом случае не превысит 10%, считают в «Expert Group».
Как отмечают эксперты, в целом подготовка к выборам проходит на фоне стабильной общественно-политической ситуации в Приморском крае. Региональным властям удалось провести избирательную кампанию без конфликтов и крупных скандалов, что в итоге позитивно отразилось на общественных настроениях. «Сложившаяся общественно-политическая ситуация определила особенности будущей избирательной кампании. Фактически она пройдет по референдумному сценарию, где основная интрига будет заключаться в том, насколько эффективно команде Андрея Тарасенко удастся воспользоваться выборами для дальнейшей реализации курса развития региона», - констатируют авторы доклада.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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