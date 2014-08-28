Губернатор Приморья уволил директора "Примавтодора"

Генеральный директор ОАО «Примавтодор» Александр Гофман сегодня, 28 августа, освобожден от занимаемой должности. Такое решение принял глава региона Владимир Миклушевский по итогам встречи с работниками Ольгинского филиала предприятия.

В ходе рабочей поездки в Ольгинский район глава Приморья посетил местный филиал «Примавтодора». Сотрудники пожаловались на плохую организацию работы в компании и низкий уровень зарплат, сообщает пресс-слежба администрации Приморского края.

«Все делается слишком поздно, и получается, что, когда уже нужно начинать на объекты выходить, работы у нас нет. В результате не успеваем нормально отработать, и уровень зарплат соответственно падает», - пожаловались работники.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что главная причина – неудовлетворительная работа руководства предприятия.

«Мы ежегодно закладываем в краевой бюджет 7 миллиардов рублей на содержание дорог. А в этом году еще миллиард специально добавили на поселковые дороги. Как же так получается, что средств закладывается много, работы по краю валом, а у вас работы нет?», - заявил глава Приморья.

По итогам встречи глава региона принял решение отстранить от должности генерального директора предприятия.

«Речь идет не о работе конкретного филиала, а скорее о системных ошибках и неграмотных управленческих решениях», - пояснил Владимир Миклушевский.

Напомним, 19 августа Владимир Миклушквский освободил от должности директора департамента дорожного хозяйства Приморского края Алексея Ширшова.