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Губернатор Приморья уволил директора "Примавтодора"

28 Августа 2014, 14:36 | Приморье
Генеральный директор ОАО «Примавтодор» Александр Гофман сегодня, 28 августа, освобожден от занимаемой должности. Такое решение принял глава региона Владимир Миклушевский по итогам встречи с работниками Ольгинского филиала предприятия.
 
В ходе рабочей поездки в Ольгинский район глава Приморья посетил местный филиал «Примавтодора». Сотрудники пожаловались на плохую организацию работы в компании и низкий уровень зарплат, сообщает пресс-слежба администрации Приморского края.
 
«Все делается слишком поздно, и получается, что, когда уже нужно начинать на объекты выходить, работы у нас нет. В результате не успеваем нормально отработать,  и уровень зарплат соответственно падает», - пожаловались работники.
 
Владимир Миклушевский подчеркнул, что главная причина – неудовлетворительная работа руководства предприятия.
 
«Мы ежегодно закладываем в краевой бюджет 7 миллиардов рублей на содержание дорог. А в этом году еще миллиард специально добавили на поселковые дороги. Как же так получается, что средств закладывается много, работы по краю валом, а у вас работы нет?», - заявил глава Приморья.
 
По итогам встречи глава региона принял решение отстранить от должности генерального директора предприятия.
 
«Речь идет не о работе конкретного филиала, а скорее о системных ошибках и  неграмотных управленческих решениях», - пояснил Владимир Миклушевский.
 
Напомним, 19 августа Владимир Миклушквский освободил от должности директора департамента дорожного хозяйства Приморского края Алексея Ширшова.
 
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Теги: примавтодор  миклушевский  увольнение 



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Комментарии

  • .......12:10, 29.08.2014#

    Гофмана не просто увольнять надо. Его срочно арестовывать надо, пока он к себе в Монако не сбежал и что бы расследованием его деяний не МВД занималось, а ФСБ.

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