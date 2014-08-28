Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Губернатор Приморья уволил директора "Примавтодора"
28 Августа 2014, 14:36 | Приморье
Генеральный директор ОАО «Примавтодор» Александр Гофман сегодня, 28 августа, освобожден от занимаемой должности. Такое решение принял глава региона Владимир Миклушевский по итогам встречи с работниками Ольгинского филиала предприятия.
В ходе рабочей поездки в Ольгинский район глава Приморья посетил местный филиал «Примавтодора». Сотрудники пожаловались на плохую организацию работы в компании и низкий уровень зарплат, сообщает пресс-слежба администрации Приморского края.
«Все делается слишком поздно, и получается, что, когда уже нужно начинать на объекты выходить, работы у нас нет. В результате не успеваем нормально отработать, и уровень зарплат соответственно падает», - пожаловались работники.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что главная причина – неудовлетворительная работа руководства предприятия.
«Мы ежегодно закладываем в краевой бюджет 7 миллиардов рублей на содержание дорог. А в этом году еще миллиард специально добавили на поселковые дороги. Как же так получается, что средств закладывается много, работы по краю валом, а у вас работы нет?», - заявил глава Приморья.
По итогам встречи глава региона принял решение отстранить от должности генерального директора предприятия.
«Речь идет не о работе конкретного филиала, а скорее о системных ошибках и неграмотных управленческих решениях», - пояснил Владимир Миклушевский.
Напомним, 19 августа Владимир Миклушквский освободил от должности директора департамента дорожного хозяйства Приморского края Алексея Ширшова.
Автор:
Новости тематики
- Василий Усольцев: Мы ремонтируем наиболее востребованные участки
- Приморский край попал в анти-рейтинг
- Губернатор Приморья уволил директора "Примавтодора"
- Губернатор Приморского края "исправил" светофор на Русском, провоцирующий пробки
- Муниципалитеты Приморского края, не подавшие в срок заявки на ремонт дорог, рискуют остаться без средств
- "Российская партия автомобилистов" прибыла в Приморье
- Установлены тарифы на пассажирские перевозки в Приморском крае
- В 2013 г. в Приморье планируется строительство новых дорог и развязок
- Штраф за «нелегальную» перевозку пассажиров в Приморье может составить 500 тысяч рублей
- Игорь Пушкарев поручил управлению транспорта продолжать проверки автобусов
Новости раздела
- Во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути
- Введение авиарейса из Владивостока в Арсеньев запланировано на 2019 год
- В Приморье появится канатная дорога
- Выборы в Приморье получили "пятерку"
- Хасанский район был и остается лакомым куском
- Власти Приморья свели к нулю протест населения против пенсионных планов правительства
- XII Международный экологический форум "Природа без границ" пройдет в Приморье 18-19 октября
- 9 сентября приморцы смогут проголосовать на любом удобном избирательном участке
- Приморский край получит поощрение за налоговые поступления в федеральный бюджет
- Более 20 миллиардов рублей направят в бюджеты муниципалитетов Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Положили с "Радиоприбором"
Loading...
Гофмана не просто увольнять надо. Его срочно арестовывать надо, пока он к себе в Монако не сбежал и что бы расследованием его деяний не МВД занималось, а ФСБ.