Дума Владивостока: 15 лет для горожан

Нынешним летом дума Владивостока отметила 15 лет своей деятельности. За эти полтора десятилетия были приняты сотни муниципальных правовых актов, которые значительно изменили как внешний облик краевого центра, так и условия для проживания в городе. Мы предоставили слово самим депутатам разных созывов - оценить, каков был их вклад в развитие Владивостока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Председатель думы Владивостока IV созыва Елена НОВИЦКАЯ отметила, что задачи, стоящие перед нынешними депутатами, отличаются амбициозностью. Создание Владивостокской агломерации, принятие Федерального закона «О свободном порте Владивосток» открыли перед городом новые возможности, на местном уровне депутаты разрабатывают механизмы их использования. Главной задачей является разработка «Стратегии развития Владивостока» до 2030 года. Готовится к принятию второй этап документа, который определит основные направления развития Владивостока в ближайшие десятилетия.

В числе важнейших направлений деятельности думы: принятие городского бюджета, правовых актов в сфере социальной политики, городского хозяйства, управления и распоряжения муниципальной собственностью, поддержки малого и среднего предпринимательства. Депутаты контролируют исполнение наказов избирателей и осуществляют подготовку перечня наказов на следующий год. Особое внимание - социальным обязательствам. Так, дума приняла решение о первоочередном предоставлении мест в детских садах семьям, воспитывающим приемных детей, кроме того такие семьи освобождены от платы за пребывание ребенка в саду. Представительный орган стремится быть максимально открытым для горожан: регулярно проводятся публичные слушания по проекту бюджета города, отчету о его исполнении, внесении изменений в Устав Владивостока. При думе действует Общественная молодежная палата, участие в которой дает молодым лидерам неоценимый опыт.

«Уверена, в результате нашей открытости и благодаря конструктивному взаимодействию с другими органами власти и общественностью все поставленные цели будут достигнуты, Владивосток станет еще более красивым и комфортным», - говорит спикер Елена Новицкая.

Заместитель председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности Владимир ЛАТЫШЕВ уточняет, что самый большой пласт работы связан с формированием списка приватизируемого имущества. На балансе администрации города находятся здания, помещения, земельные участки, которые порой невозможно эффективно использовать и получать от этого прибыль в бюджет. Но есть предприниматели, которые могут выкупить эти помещения, земельные участки и использовать их с пользой как для себя, так и для города. Задача комитета - изучить список имущества, определить, правильно ли была проведена оценка, какой доход может получить город от его использования. Важно, чтобы цена не была занижена, поскольку одна из целей проведения приватизации - пополнение муниципального бюджета.

Член комитета по бюджету, налогам и финансам думы Владивостока Ольга ЗАБЕЛИНА отмечает, что в 2016 г., несмотря на кризис в экономике, основные социальные проекты и обязательства финансируются в полном объеме. Сохранены все программы, которые действовали в прошлом году. Большая часть бюджетных средств идет на муниципальную программу «Развитие образования города Владивостока». Во Владивостоке функционируют 120 детских садов, 79 школ, 20 учреждений дополнительного образования для детей. Вторая по значимости - программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство»: на ремонт и содержание автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения направлено более 1,58 млрд руб. Важная для всех жителей программа - «Развитие культуры в городе Владивостоке», по которой будут закончены ремонт и реконструкция объектов, начатые в 2015 г.

Председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Ольга ВОРОЖБИТ констатирует одно из главных достижений: во Владивостоке дети обеспечены местами в детских садах. В новых муниципальных дошкольных учреждениях хорошая материальная база, красивые детские площадки, так что частным детсадам с ними тяжело конкурировать. Владивосток идет к тому, чтобы действительно стать культурной столицей России. В городе проходят Восточный экономический форум, фестиваль «Меридианы Тихого», V-Rox, которые способствуют его развитию, а также привлечению дополнительных доходов в бюджет. Продолжается работа по обеспечению многодетных семей земельными участками для последующего строительства. Участники программы встают в очередь, и выделение производится в соответствии с формированием и подготовкой участков к выдаче. В городе более 2000 семей уже получили земельные участки, из которых четвертая часть находится в районе бухты Лазурной. Ведутся проектные работы, здесь необходимо построить 26 дорог (грунтовое покрытие и асфальт), полностью сделать ливневку и водоотведение, канализацию.

КОММЕНТАРИИ

Борис ДАНЧИН, председатель думы Владивостока I созыва:

«Формирование думы Владивостока растянулось на девять лет. До нас столица Приморья была единственным городом в стране, где глава мог распределять по своему разумению земли и городское имущество. Мы ситуацию изменили: в 2001 г. на одном из первых заседаний гордума приняла положение о порядке распоряжения муниципальным имуществом, проект бюджета-2002 был подготовлен на основе предложений жителей Владивостока. Нами был принят первый постсоветский план застройки города. Конечно, думе пришлось решать немало организационных вопросов: по регламенту, формированию постоянных комитетов, созданию аппарата».

Александр КИРИЧЕНКО, заместитель председателя думы Владивостока II, III, IV созывов:

«Во время работы гордумы второго созыва в стране проходила реформа местного самоуправления в рамках 131-ФЗ. Мы занимались реализацией данного закона во Владивостоке. Был утвержден Устав Владивостока - главный документ, который лежит в основе всех принимаемых МПА. Утверждение положения о публичных слушаниях позволило привлечь рядовых жителей к выработке правовых актов, принимаемых депутатами. Положение о бюджетном процессе отрегулировало процедуру разработки, утверждения и исполнения бюджета города. Мы приняли решение о создании Контрольно-счетной палаты во Владивостоке».

Валерий РОЗОВ, председатель думы Владивостока III созыва:

«Мы начали работать, когда было принято решение о проведении во Владивостоке саммита АТЭС-2012. В сжатые сроки потребовалось принять такой сложный документ, как Генеральный план города. Чтобы достойно провести мероприятие международного значения, нам пришлось заниматься многочисленными землеотводами. Наладили работу с бюджетом - 2008 г. впервые город встретил с принятым финансовым планом. Нами был утвержден и начал работать МПА «О наказах избирателей».

Константин СЕРГЕЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.