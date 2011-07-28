Дальнегорский спикер и секретарь Думы «усидели» в креслах

Избирателям Дальнегорска суд отказал в рассмотрении дела об отставке председателя дальнегорской думы Александра ТЕРЕБИЛОВА и секретаря думы Светланы ТАРОЩИНОЙ.

26 июля в дальнегорском суде под председательством федерального судьи Галины ПОЛОМОШНОВОЙ рассматривались сразу два дела о лишении мандатов депутатов Думы Дальнегорского городского округа Александра Теребилова и Светланы Тарощиной, которые были избраны в октябре прошлого года. Истцами выступили избиратели округов, по которым были избраны Теребилов и Тарощина, а поводом для иска – нарушения при формировании избирательных фондов.

В частности, по мнению истцов, кандидаты израсходовали на проведение своих избирательных кампаний на 10% больше, чем имели право. Таким образом, считали истцы, допущенные нарушения должны повлечь признание результатов выборов по данным избирательным округам недействительными. Но представитель избирательной комиссии Приморского края выступила с ходатайством прекратить рассмотрение дела, так как «активные избирательные права истцов» в обоих случаях не нарушены. При этом не отрицались нарушения конституционных прав истцов на всеобщие и равные выборы, на что указывали прокуратура и муниципальная избирательная комиссия, но суд отклонил их возражения и прекратил дело.

По сути, обратившимся в суд избирателям указали на то, что они не имеют права оспаривать результаты выборов. Это, впрочем, идет вразрез со сложившейся в том же Дальнегорске практикой. В 2006 году в дальнегорском суде был принят и удовлетворен иск об отмене выборов главы. Вынесенное тогда решение прямо указывало на нарушения, в том числе связанные с формированием и использованием избирательного фонда, когда: «…кандидат Фотьянов Д.В., признанный избранным, израсходовал на проведение своей избирательной кампании, помимо средств собственного избирательного фонда, средства в размере более чем на 10% от предельного размера расходования средств избирательного фонда от установленного законом…». Впрочем, в России не принято использовать судебные прецеденты при рассмотрении дел в судах. Тем более, в таком «темном» деле, как избирательное право.